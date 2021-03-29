Koronavirüs Vanda bir mahalle karantinaya alındı Vaka görülen okulda eğitim ara verildi
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Van'da bir mahalle karantinaya alındı: Vaka görülen okulda eğitim ara verildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde, 'kontrollü normalleşme' sürecinde, koronavirüs vakalarının tespit edilmesi üzerine yüz yüze eğitimin başladığı bir okulda eğitim- öğretime 10 gün ara verilirken, Gürpınar ilçesine bağlı bir mahallede karantina kararı alındı.

Haber Merkezi DHA
Vanda bir mahalle karantinaya alındı: Vaka görülen okulda eğitim ara verildi
Mahallede, polis güvenlik önlemi alıp, giriş ve çıkışlara izin vermezken, sağlık ekipleri pozitif çıkan vakalarla temas halinde olan halkı tespit etmek için filyasyon çalışması başlattı.

Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı, illere göre risk haritasında 20- 26 Şubat'ta 10,13 olan Van'daki vaka oranı; 27 Şubat- 5 Mart'ta 17,49, 6-12 Mart'ta ise 20,13'e çıktı. 19 Mart'ta açıklanan haritada ise oranın 27,41'e yükseldiği görüldü. Her geçen gün vaka oranının artığı kentte, 'kontrollü normalleşme' sürecinde yüz yüze eğitimin başladığı 30'un üzerinde okul, yeni vakalar nedeniyle karantinaya alındı.

DHA

Eğitim-öğretime 10 gün ara verildi

İpekyolu ilçesinde bulunan Tev İfakat İlk ve Ortaokulu'nda bir öğretmende koronavirüs tespit edilince, okuldaki eğitim- öğretime 10 gün ara verildi. 10 günlük ara, okulun rehber öğretmenleri tarafından öğrencilere SMS yoluyla iletildi.

DHA

Gürpınar'da 800 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

Van'ın Gürpınar ilçesinde 800 nüfuslu Otbiçer Mahallesi'nde ise 6 kişide koronavirüs tespit edildi. Mahalle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Mahallede, polis güvenlik önlemi alıp, giriş ve çıkışlara izin vermezken, sağlık ekipleri pozitif çıkan vakalarla temas halinde olan halkı tespit etmek için filyasyon çalışması başlattı.

Esnaf Yusuf Adıyaman, hala mavi kategoride yer alan Van'da son zamanlarda özellikle okullarda vaka tespit edilmesi üzerine eğitim-öğretime ara verildiğini, bu durumun da işlerinde aksamalara neden olduğunu belirtti. Adıyaman, "Lütfen herkes kuralara uysun. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım ki bir an önce bu virüs bitsin. İşlerimiz de iyi gitsin" dedi.

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