Yenidoğanlara özel koruma :Yenidoğan siperliği dünyaya gelen minikleri bekliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yenidoğan bebeklere özel yüz siperliği üretildi. Hastane yöneticisi Prof. Dr. Yaprak Üstün, Koronavirüsün damlacık ve temas yoluyla bulaştığını ifade ederek "Yenidoğanların bağışıklık sistemlerinin tam gelişememesi ve onları da bu anlamda koruyabilmek adına yenidoğan siperliği ürettik. Bunu kendi hastanemizde üretiyoruz. Damlacık izolasyonunu nispeten sağlamış oluyor" dedi.
ANNELER DE UYGULAMADAN MEMNUN
- Prof. Dr. Üstün, salgın hastanesi olmadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Kovid negatif gebelerimizi ve anne adaylarımızı hastanemizde takip ediyor ve doğumlarına giriyoruz. Annelerimiz, bebekleriyle ilgili her türlü müdahalelerinde, altlarını değiştirirken, beslerken, emzirirken mutlaka ellerini öncesi ve sonrasında en az 20 saniye yıkamalı. Siperler de bir nebze olsun solunum izolasyonunu sağlamak adına fayda sağlıyor. Bulgusuz Kovid pozitif olan hastaları da düşünerek tüm gebelerimizde ve bebeklerimizde her türlü tedbiri elimizden geldiğince alıyoruz.” İkinci bebeğini kucağına alan Emine Dede Çaylak, bebeğinin dünyaya sağlıklı gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Yüzümüzde ne olursa olsun aradaki bağ, farklı bir bağ. Hem bebeğimin sağlığı hem kendi sağlığım için uygulamadan gayet memnunum" dedi. Ganalı İngilizce öğretmeni Fatahıya Iddırusu da bebeğini sağlıkla kucağına alabilmenin mutluluğunu yaşadı. Iddırusu, hastanenin maske uygulamasının çok önemli olduğunu, tüm annelere de güven duygusu yaşattığını söyledi.