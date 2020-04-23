Koronavirüs Yenidoğanlara özel koruma Yenidoğan siperliği dünyaya gelen minikleri bekliyor
TÜRKİYE

Yenidoğanlara özel koruma :Yenidoğan siperliği dünyaya gelen minikleri bekliyor

SBÜ Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen bebeklere, koronavirüs tedbirleri kapsamında hastane çalışanlarının ürettiği yüz siperliği takılıyor. İkinci bebeğini kucağına alan Emine Dede Çaylak, “Hem bebeğimin hem kendi sağlığım için uygulamadan gayet memnunum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hastanelerde yeni doğan bebekler için üretilen siperlikler kullanılmaya başlandı.
Hastanelerde yeni doğan bebekler için üretilen siperlikler kullanılmaya başlandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yenidoğan bebeklere özel yüz siperliği üretildi. Hastane yöneticisi Prof. Dr. Yaprak Üstün, Koronavirüsün damlacık ve temas yoluyla bulaştığını ifade ederek "Yenidoğanların bağışıklık sistemlerinin tam gelişememesi ve onları da bu anlamda koruyabilmek adına yenidoğan siperliği ürettik. Bunu kendi hastanemizde üretiyoruz. Damlacık izolasyonunu nispeten sağlamış oluyor" dedi.

Yeni uygulama anneleri de memnun etti.

ANNELER DE UYGULAMADAN MEMNUN

  • Prof. Dr. Üstün, salgın hastanesi olmadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Kovid negatif gebelerimizi ve anne adaylarımızı hastanemizde takip ediyor ve doğumlarına giriyoruz. Annelerimiz, bebekleriyle ilgili her türlü müdahalelerinde, altlarını değiştirirken, beslerken, emzirirken mutlaka ellerini öncesi ve sonrasında en az 20 saniye yıkamalı. Siperler de bir nebze olsun solunum izolasyonunu sağlamak adına fayda sağlıyor. Bulgusuz Kovid pozitif olan hastaları da düşünerek tüm gebelerimizde ve bebeklerimizde her türlü tedbiri elimizden geldiğince alıyoruz.” İkinci bebeğini kucağına alan Emine Dede Çaylak, bebeğinin dünyaya sağlıklı gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Yüzümüzde ne olursa olsun aradaki bağ, farklı bir bağ. Hem bebeğimin sağlığı hem kendi sağlığım için uygulamadan gayet memnunum" dedi. Ganalı İngilizce öğretmeni Fatahıya Iddırusu da bebeğini sağlıkla kucağına alabilmenin mutluluğunu yaşadı. Iddırusu, hastanenin maske uygulamasının çok önemli olduğunu, tüm annelere de güven duygusu yaşattığını söyledi.

Bursa'da 18 günlük bebek 8 günde koronavirüsü yendi
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Anne-babasına koronavirüs teşhisi konulan adı açıklanmayan bebeğe, 10 günlük olduğu 14 Nisan günü, koronavirüs testi yapıldı.
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Test sonucunun pozitif çıkması üzerine bebek, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan bebek, taburcu edildi.
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Bebeğimiz bize 10 günlükken, anne ve babasında Covid-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izleme gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini, testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük, bugün ailesine kavuşturuyoruz.
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Bursa'da 18 günlük bebek 8 günde koronavirüsü yendi
Bursa'da 10 günlükken koronavirüse yakalanan bebek, 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu. Hastanede 18 günlük olan kız bebek, taburcu edildi.
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