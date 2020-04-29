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Koronavirüs Yol haritası hazır Kovid-19a karşı etkili mücadele veren Türkiye, normalleşme sürecine odaklandı
TÜRKİYE

Yol haritası hazır: Kovid-19’a karşı etkili mücadele veren Türkiye, normalleşme sürecine odaklandı

Koordinasyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yürütecek. Vaka sayıları başta olmak üzere veriler, her şehir, sektör ve kurumun durumu dikkate alınarak normalleşme önerisi Bilim Kurulu’nun gündemine taşınacak. Kurulun vizesi, Cumhurbaşkanının da onayıyla normalleşme etap etap hayata geçirilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koranavirüs ile etkin bir mücadele ile salgının yayılma hızını yavaşlatan Türkiye, normalleşme sürecine odaklandı. Salgının tamamen kontrol altına alınmasından sonra atılacak adımlar önceki gün toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesi ve dün toplanan AK Parti MYK’da detaylı şekilde masaya yatırıldı.

REHBER BİLİM KURULU

Fuat Oktay

Buna göre, normalleşme süreci bir takvime bağlanacak, önlemlerin alınma sürecinde olduğu gibi Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda adımlar atılacak. Normalleşme adımlarının hayata geçirilmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile yapılacak.

ÖNCELİK SIRALAMASI

Takvimin oluşturulma aşamasında, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar öncelik sırasına göre normalleşme adımlarını belirleyecek. Bu adımlar belirlenirken riski değerlendirmesi de yapılacak. Her bakanlık ve kurum normalleşmeye ilişkin yol haritasını koordinasyonu gerçekleştirecek Oktay’a sunacak.

ORGANİZASYONLARA ERTELEME

  • Normalleşme adımları atılırken geniş kitleleri etkileyen süreçler sona bırakılacak. Sosyal etkinlikler ve büyük organizasyonların yapılması bir süre daha ertelenecek. Salgının tamamen kontrole alınmasından sonra kamuda normal çalışma, sosyal mesafe kuralları alınarak başlayacak.

KAPANAN ŞİRKETLERİN AÇILMASI

Kapanan işletmelerin açılmasından önce yeni çalışma şartları belirlenecek. Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işletmelerde yoğunluğun azaltılması ve hijyene daha çok dikkat edilmesi sağlanacak. Marketlerde uygulanan maske yasağı normalleşme süreci tamamlanıncaya kadar devam edecek.

KALABALIK MEKANLAR

  • Lokanta gibi işletmelerde sosyal mesafe düzenlemesi yapıldıktan sonra açılmasına izin verilirken, kahvehane, bar eğlence merkezi gibi mekanlar kademeli olarak açılacak. Sinema, tiyatro gibi kalabalık ve yakın oturulan mekanlar ilerleyen aşamalarda hizmete girecek. Buralarda da sosyal mesafe düzenlemesi ve yoğunluğun azaltılmasına yönelik önlemler alınacak. Alışveriş merkezleri ve mağazalarda da sosyal mesafe düzenlemesi gündemde olacak.

ŞEHİRLERE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR

Şehirlerdeki hasta yoğunlukları göz önüne alınarak, şehirlere giriş çıkış engellemeleri yeniden düzenlenecek. Hasta yoğunluğu az olan kentlerde uygulanan yasaklar kontrollü olarak kaldırılacak. Seyahat kısıtlamalarında da yine aynı başlıklar dikkate alınacak. Turizm sezonun açılması ile birlikte hizmet verecek otellerde de yoğunluk oranları tekrar ele alınacak. Otellerin yiyecek içecek hizmetlerinde hijyen ve sosyal mesafe kuralları gözden geçirilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI GENÇLER

Fotoğraf: Arşiv
  • 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı, ramazan ayı sonuna kadar uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları, kentlerdeki hasta yoğunluğu göz önüne alınarak kademeli olarak kaldırılabilecek. Okulların açılması da yine bu veriler doğrultusunda ele alınacak.

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