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Koronavirüs Yurtdışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşları gurbette bırakılmadı Vatanlarına defnedildiler
TÜRKİYE

Yurtdışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşları gurbette bırakılmadı: Vatanlarına defnedildiler

Türkiye, imkanlarını seferber ederek yurt dışında Kovid-19 nedeniyle vefat eden 300’ün üzerinde vatandaşını uçaklarla ülkeye getirdi. Cenazeler, Bilim Kurulu’nun belirlediği şartlar dikkate alınarak THY’nin kargo uçaklarıyla nakledildi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Cenazelerde Sağlık Bakanlığından alınan onayın yanı sıra Türk Hava Yollarının mevcut bulaşıcı hastalıklı cenaze (HUM) getirme prosedürü uygulanıyor.
Cenazelerde Sağlık Bakanlığından alınan onayın yanı sıra Türk Hava Yollarının mevcut bulaşıcı hastalıklı cenaze (HUM) getirme prosedürü uygulanıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle dev tahliye operasyonları gerçekleştiren Türkiye, imkanlarını seferber ederek yurt dışında vefat eden 300’ün üzerinde vatandaşını da uçaklarla ülkeye getirdi. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri Bilim Kurulu’nun belirlediği şartlarla Türk Hava Yolları’nın kargo uçakları ile nakledildi. Koranvirüs sürecinde Türkiye güvenlik ve sağlıkları için 70 ülkede yaşayan 40 bini aşan vatandaşını yurda taşıdı. Yurt dışında vefat eden Türklerin cenazeleri de vasiyet ya da ailelerinin talepleri doğrultusunda vatanlarına getirilerek sahipsiz bırakılmadı.

ÖZEL OPERASYON

Pandeminin yayılımını durdurmak için 60’dan fazla ülkeye uçak seferleri durdurulurken söz konusu cenazelerin yurda nakli için özel operasyonlar düzelendi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlardan cenazeleri Türkiye’ye getirilmesi yönünde Dışişleri Bakanlığına ulaşan talepler Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın koordinasyonunda değerlendirilerek başlatılan çalışma sürüyor. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri Bilim Kurulu’nun belirlediği şartlarla Türk Hava Yolları’nın kargo uçakları ile Türkiye’ye getiriliyor.

ÖZEL TABUTLA TAŞINIYOR

Cenazelerde Sağlık Bakanlığından alınan onayın yanı sıra Türk Hava Yollarının mevcut bulaşıcı hastalıklı cenaze (HUM) getirme prosedürü uygulanıyor. Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İsveç gibi Türklerin yoğun olarak bulunduğu yerler başta olmak üzere farklı noktalardan 300’den fazla Türk’ün cenazesi Türkiye’ye getirildi. Koronavirüs salgını sebebiyle özel hazırlanan cenazeler, yine salgın hastalık yönetmeliğine uygun olarak özel sızdırmaz bir tabut ile taşınıyor.

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