Öğretmenlik Mesleği Kanunu uyarınca öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulü; ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS)" sonuçları doğrultusunda yapılacak. Öğretmenler için KPSS kalktı mı, AGS nedir? Akademi Giriş Sınavı (AGS) sınav tarihi ne zaman, başvuru şartları nedir?

ÖĞRETMEN ALIMINDA KPSS YERİNE AGS YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sabancı Öğretmen Evi'nde gazetecilerle buluşarak hem geride bıraktığımız yılın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdi hem de 2025 için hedef ve projelerini paylaştı. Bakan Tekin’in açıklamasında en çok öne çıkan detay, öğretmen alımlarında uygulanacak yeni sistem oldu. Mevcut durumda öğretmen adayları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile atanıyordu. Ancak bu durum 2025 yılı itibarıyla değişiyor. Öğretmen adayları için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) getirildi. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilecek adaylar, eğitim sonrası atanacak.

AGS 2025 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Akademi Giriş Sınavı (AGS), ÖSYM tarafından 13 Temmuz 2025'te uygulanacak.

ÖSYM 2025 sınav takviminde öğretmenler için uygulanan KPSS ÖABT oturumunun yer almadığı görüldü ve Akademi Giriş Sınavı (AGS) duyurusunda ise ayrı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin uygulanacağı bilgisi yer aldı.

BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı başvuru tarihleri 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

AGS - ÖABT sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

2 oturumda düzenlenecek

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.







