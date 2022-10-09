Özgün KPSS önlisans sınav yorumları 9 Ekim 2022 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür soruları nasıldı?
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KPSS önlisans sınav yorumları 9 Ekim: 2022 KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür soruları nasıldı?

KPSS ön lisans sınavına binlerce aday katıldı. 9 Ekim'de yapılan sınav saat 10.15'te başladı. Memur olma hayaliyle Genel Yetenek – Genel Kültür oturumlarına katılım sağlayan adaylar sınavın sona ermesinin hemen ardından 2022 KPSS sınav sorularının kolay mı, zor mu olduğunu tartışıyor. KPSS soru yorumları araştırmaları, 9 Ekim Pazar günü 81 il ve 104 sınav merkezinde uygulanan 2022 KPSS sınavının ardından hız kazandı. Peki KPSS önlisans sonuları nasıldı? 9 Ekim 2022 KPSS önlisans sınavı zor muydu kolay mıydı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS önlisans soruları nasıldı? 9 Ekim 2022 KPSS önlisans sınavı zor muydu kolay mıydı?
KPSS önlisans soruları nasıldı?

KPSS sınavı yorumları, 9 Ekim Pazar günü 81 il ve 104 sınav merkezinde uygulanan sınavın ardından gündem oldu. KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim’de saat 10.15'te başladı. Kamuda memuriyetlik için ter döken adaylar Genel Yetenek (Türkçe, Matematik) Genel Kültür (Tarih, coğrafya, Vatandaşlık, güncel bilgiler) oturumlarının ardından 2022 KPSS sınavı kolay mı, zor mu? KPSS nasıldı? araştırmasına başladı. İşte KPSS lisans sınav yorumları…

KPSS sınavı nasıldı kolay mıydı zor muydu?

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 9 Ekim Pazar günü eş zamanlı olarak uygulandı. Genel Yetenek - Genel Kültür oturumlarından oluşan sınav sonrasında "2022 KPSS sınavı nasıldı, zor muydu?" sorusunun yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. KPSS ön lisans oturumunun sona ermesiyle gelen yorumları haberimizde paylaşacağız. Sınavdan çıkan ilk adaylar, sınavın biraz zorlayıcı olduğunu söyledi.

  1. Biraz daha uzun olsaydı paragraf soruları...
  2. Attıklarım tutarsa baya iyi puan alıyorum.
  3. Garip bir şekilde kolay değil miydi sınav?
  4. Matematik yapanla yapmayan bir mi olacak sandınız
  5. Sayısalcı değil sözelci olduğumu öğrendim
  6. Yine hiç çalışmadığım bir sınavım çok güzel geçti. Teşekkürler
  7. Bir matematik sorusu vardı edebiyat paragraflarından daha uzun. Tarihe hiçbir şey diyemiyorum zaten böyle kazık sorular olmaz.

İlk sorular ve cevaplar bu şekilde. Birazdan kategorize edilecektir.

Emmy Ödülleri'nde En İyi Oyuncu - Haluk Bilginer

Voleybol Kaptanı - Eda Erdem

Devlet Adlı Ütopya Eserinnin Sahibi - Platon

Hadis Sorusu - Buhari

Türk Devletleri Teşkilatı Gözlemci Ülke - Macaristan

Kitle Hareketleri sonucu oluşan göl - Sera Gölü

Joetermal Enerji Sorusu - Denizli Afyon

Yer Fıstığı - Şırnak

İstanbul'da olmayan turistik yer - Selimiye Camii

İnşaatta da kullanılan inci taşı olarak bilinen maden - Perlit

Ülkemizde yazın etkili olan basın merkezi - ASOR

Pirinkayalar Tüneli - Erzurum Artvin

Harita Sorusu - Balkanlar ile Bizanslar savaşmıştır.

Atatürk'ün okuduğu okullar - Selanik/Manastır

Batı cephesinde olmayan komutan - Kazım Karabekir

KPSS önlisans genel yetenek ve genel kültür konu dağılımı

Türkçe dersinden 30, Matematik dersinden 30 olmak üzere genel yetenek tesitnde adaylara 60 soru soruldu. KPSS Türkçe'de sorulan soruların konuları şu şekilde:

  1. Sözcükte Anlam
  2. Cümlede Anlam
  3. Paragrafta Anlam
  4. Ses Bilgisi
  5. Yapı Bilgisi
  6. Sözcük Türleri
  7. Cümle Bilgisi
  8. Yazım Kuralları
  9. Noktalama İşaretleri
  10. Anlatım Bozuklukları
  11. Sözel Mantık

KPSS Matematik dersinde adaylara sorulan soruların konuları şu şekilde:

  1. Temel Kavramlar
  2. Sayılar
  3. Bölme-Bölünebilme Kuralları
  4. Asal Çarpanlara Ayırma
  5. EBOB-EKOK
  6. Birinci Dereceden Denklemler
  7. Rasyonel Sayılar
  8. Eşitsizlikler
  9. Mutlak Değer
  10. Üslü Sayılar
  11. Çarpanlara Ayırma
  12. Köklü Sayılar
  13. Oran Orantı
  14. Problemler
  15. Kümeler
  16. Fonksiyon
  17. Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
  18. Modüler Aritmetik
  19. Tablo ve Grafikler
  20. Sayısal Mantık
  21. Geometri

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