KPSS önlisans sınav yorumları 9 Ekim: 2022 KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür soruları nasıldı?

KPSS sınavı yorumları, 9 Ekim Pazar günü 81 il ve 104 sınav merkezinde uygulanan sınavın ardından gündem oldu. KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim’de saat 10.15'te başladı. Kamuda memuriyetlik için ter döken adaylar Genel Yetenek (Türkçe, Matematik) Genel Kültür (Tarih, coğrafya, Vatandaşlık, güncel bilgiler) oturumlarının ardından 2022 KPSS sınavı kolay mı, zor mu? KPSS nasıldı? araştırmasına başladı. İşte KPSS lisans sınav yorumları…

KPSS sınavı nasıldı kolay mıydı zor muydu?

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 9 Ekim Pazar günü eş zamanlı olarak uygulandı. Genel Yetenek - Genel Kültür oturumlarından oluşan sınav sonrasında "2022 KPSS sınavı nasıldı, zor muydu?" sorusunun yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. KPSS ön lisans oturumunun sona ermesiyle gelen yorumları haberimizde paylaşacağız. Sınavdan çıkan ilk adaylar, sınavın biraz zorlayıcı olduğunu söyledi.

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Biraz daha uzun olsaydı paragraf soruları... Attıklarım tutarsa baya iyi puan alıyorum. Garip bir şekilde kolay değil miydi sınav? Matematik yapanla yapmayan bir mi olacak sandınız Sayısalcı değil sözelci olduğumu öğrendim Yine hiç çalışmadığım bir sınavım çok güzel geçti. Teşekkürler Bir matematik sorusu vardı edebiyat paragraflarından daha uzun. Tarihe hiçbir şey diyemiyorum zaten böyle kazık sorular olmaz.

İlk sorular ve cevaplar bu şekilde. Birazdan kategorize edilecektir.

Emmy Ödülleri'nde En İyi Oyuncu - Haluk Bilginer

Voleybol Kaptanı - Eda Erdem

Devlet Adlı Ütopya Eserinnin Sahibi - Platon

Hadis Sorusu - Buhari

Türk Devletleri Teşkilatı Gözlemci Ülke - Macaristan

Kitle Hareketleri sonucu oluşan göl - Sera Gölü

Joetermal Enerji Sorusu - Denizli Afyon

Yer Fıstığı - Şırnak

İstanbul'da olmayan turistik yer - Selimiye Camii

İnşaatta da kullanılan inci taşı olarak bilinen maden - Perlit

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Ülkemizde yazın etkili olan basın merkezi - ASOR

Pirinkayalar Tüneli - Erzurum Artvin

Harita Sorusu - Balkanlar ile Bizanslar savaşmıştır.

Atatürk'ün okuduğu okullar - Selanik/Manastır

Batı cephesinde olmayan komutan - Kazım Karabekir

KPSS önlisans genel yetenek ve genel kültür konu dağılımı

Türkçe dersinden 30, Matematik dersinden 30 olmak üzere genel yetenek tesitnde adaylara 60 soru soruldu. KPSS Türkçe'de sorulan soruların konuları şu şekilde:

Sözcükte Anlam Cümlede Anlam Paragrafta Anlam Ses Bilgisi Yapı Bilgisi Sözcük Türleri Cümle Bilgisi Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Anlatım Bozuklukları Sözel Mantık

KPSS Matematik dersinde adaylara sorulan soruların konuları şu şekilde:

Temel Kavramlar Sayılar Bölme-Bölünebilme Kuralları Asal Çarpanlara Ayırma EBOB-EKOK Birinci Dereceden Denklemler Rasyonel Sayılar Eşitsizlikler Mutlak Değer Üslü Sayılar Çarpanlara Ayırma Köklü Sayılar Oran Orantı Problemler Kümeler Fonksiyon Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık Modüler Aritmetik Tablo ve Grafikler Sayısal Mantık Geometri