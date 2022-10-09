KPSS önlisans sınav yorumları 9 Ekim: 2022 KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür soruları nasıldı?

KPSS sınavı yorumları, 9 Ekim Pazar günü 81 il ve 104 sınav merkezinde uygulanan sınavın ardından gündem oldu. KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim’de saat 10.15'te başladı. Kamuda memuriyetlik için ter döken adaylar Genel Yetenek (Türkçe, Matematik) Genel Kültür (Tarih, coğrafya, Vatandaşlık, güncel bilgiler) oturumlarının ardından 2022 KPSS sınavı kolay mı, zor mu? KPSS nasıldı? araştırmasına başladı. İşte KPSS lisans sınav yorumları…
KPSS sınavı nasıldı kolay mıydı zor muydu?
ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 9 Ekim Pazar günü eş zamanlı olarak uygulandı. Genel Yetenek - Genel Kültür oturumlarından oluşan sınav sonrasında "2022 KPSS sınavı nasıldı, zor muydu?" sorusunun yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. KPSS ön lisans oturumunun sona ermesiyle gelen yorumları haberimizde paylaşacağız. Sınavdan çıkan ilk adaylar, sınavın biraz zorlayıcı olduğunu söyledi.
- Biraz daha uzun olsaydı paragraf soruları...
- Attıklarım tutarsa baya iyi puan alıyorum.
- Garip bir şekilde kolay değil miydi sınav?
- Matematik yapanla yapmayan bir mi olacak sandınız
- Sayısalcı değil sözelci olduğumu öğrendim
- Yine hiç çalışmadığım bir sınavım çok güzel geçti. Teşekkürler
- Bir matematik sorusu vardı edebiyat paragraflarından daha uzun. Tarihe hiçbir şey diyemiyorum zaten böyle kazık sorular olmaz.
İlk sorular ve cevaplar bu şekilde. Birazdan kategorize edilecektir.
Emmy Ödülleri'nde En İyi Oyuncu - Haluk Bilginer
Voleybol Kaptanı - Eda Erdem
Devlet Adlı Ütopya Eserinnin Sahibi - Platon
Hadis Sorusu - Buhari
Türk Devletleri Teşkilatı Gözlemci Ülke - Macaristan
Kitle Hareketleri sonucu oluşan göl - Sera Gölü
Joetermal Enerji Sorusu - Denizli Afyon
Yer Fıstığı - Şırnak
İstanbul'da olmayan turistik yer - Selimiye Camii
İnşaatta da kullanılan inci taşı olarak bilinen maden - Perlit
Ülkemizde yazın etkili olan basın merkezi - ASOR
Pirinkayalar Tüneli - Erzurum Artvin
Harita Sorusu - Balkanlar ile Bizanslar savaşmıştır.
Atatürk'ün okuduğu okullar - Selanik/Manastır
Batı cephesinde olmayan komutan - Kazım Karabekir
KPSS önlisans genel yetenek ve genel kültür konu dağılımı
Türkçe dersinden 30, Matematik dersinden 30 olmak üzere genel yetenek tesitnde adaylara 60 soru soruldu. KPSS Türkçe'de sorulan soruların konuları şu şekilde:
- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlam
- Paragrafta Anlam
- Ses Bilgisi
- Yapı Bilgisi
- Sözcük Türleri
- Cümle Bilgisi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Anlatım Bozuklukları
- Sözel Mantık
KPSS Matematik dersinde adaylara sorulan soruların konuları şu şekilde:
- Temel Kavramlar
- Sayılar
- Bölme-Bölünebilme Kuralları
- Asal Çarpanlara Ayırma
- EBOB-EKOK
- Birinci Dereceden Denklemler
- Rasyonel Sayılar
- Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Köklü Sayılar
- Oran Orantı
- Problemler
- Kümeler
- Fonksiyon
- Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
- Modüler Aritmetik
- Tablo ve Grafikler
- Sayısal Mantık
- Geometri