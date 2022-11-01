KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı!

KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu 9 Ekim'de yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. KPSS ön lisans adayları saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Memur adayları ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavında Türkçe: 30 Soru, Matematik ve Geometri: 30 Soru, Tarih: 27 Soru, Coğrafya: 18 Soru, Vatandaşlık: 9 Soru, Güncel Bilgiler: 6 Soru kitapçıklarını çözmek için ter döktü.

ÖSYM KPSS önlisans sonuç sorgulama ekranı

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre 2022 KPSS lisans sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklandı. Ön lisans mezunlarının 9 Ekim'de girdiği 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek. KPSS sonuçları https://ais.osym.gov.tr adresinde yayınlanacak.

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KPSS sonuçları kaç yıl geçerli olacak?

2022-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2022-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder. 2022-KPSS’ye Ortaöğretim veya Ön Lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarını etkilemez. 2020-KPSS’ye Ortaöğretim veya Ön Lisans düzeyinden giren adayların 2022-KPSS Lisans sınavına girmeleri hâlinde, bu sınav sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecektir. 2022-KPSS sonuçları öğretmen adayları hariç, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerliliğini korumaktadır. 2021-KPSS’ye giren adaylardan A Grubu kadrolarına başvurmak isteyenler, istedikleri takdirde puanlarını yükseltmek için 2022-KPSS'ye girebileceklerdir. Adayların, Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarına ve öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte, B Grubu olarak tanımladığı kadrolar için ise ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri için tercih yaptığı tarihte tercihte bulundukları kadroların gerektirdiği öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

KPSS Ne İşe Yarar?

Eğitim ve mesleğe bağlı olarak devlet bünyesinde memur alabilmek için KPSS sınavı gerçekleştirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu sayede nitelikli eleman alımı sağlanır. Bir yıl içerisinde milyonlarca insan Kamu Personel Seçme sınavına giriş yapar. Bazen KPSS sınavları 2 yılda bir gerçekleşirken bazıları ise her sene yapılır. Bu durum ortaöğretim ve ön lisans ile lisans mezunu olunmasına bağlı değişkenlik gösterir.

KPSS Türleri Nelerdir?

KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

- KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.

- KPSS P2 puanı ise genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür %40 üzerinden saplama ile gerçekleşir.

- Aynı şekilde KPSS P3 puanı ise eşit oranda genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanır. Bu puan türü lisans için gerçekleştirilir.

Kimler KPSS Sınavına Girebilir?

KPSS sınavına girecek olan kişiler ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarıdır. Tabii elbette lise mezunu olmak gerekir.

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KPSS önlisans sınavı geçerli olması için kriterler neler?

KPSS önlisans sınavına katılan adayların sınavlarının geçerli olması için uyması gereken kurallar başvuru kılavuzunda belirtilmiştir. Buna göre adayların sınav esnasında konuşmaları, kopya çekmeleri-vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, müsvedde kağıdı kullanmaları veya soru ve cevapları başka bir kağıda yazmaları yasaktır. İşte sınavın geçerli sayılması için adayların uyması gereken kurallar;

Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

• Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesi’ni sınav görevlilerine teslim etmesi,

• Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

• Cevaplarını sınav süresi içinde Cevap Kâğıdı’nın ilgili alanına işaretlemiş olması,

• Cevap Kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve Soru Kitapçığı Numarası’nı doğru olarak yazıp kodlaması,

• Soru Kitapçığı ile Cevap Kâğıdı’na yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

• Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

• Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve Cevap Kâğıdı’nda işaretlemeye devam etmemesi,

• Sınav sonunda Soru Kitapçığı’nı (sayfaları eksiksiz olarak) ve Cevap Kâğıdı’nı sınav görevlilerine teslim etmesi,

• Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.

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