KPSS önlisans sınavı, 2 yıllık yükseköğretim kurumlarının önlisans programlarından mezun olan veya mezun olabilecek durumda olan adayların başvuru yapabildiği bir sınavdır. KPSS önlisans sınavı 2024 yılında da yapılacak. Adaylar KPSS önlisans sınav tarihi ve başvuru tarihini merak ediyor.

KPSS ÖNLİSANS 2024 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS önlisans 2024 sınav tarihi ÖSYM'nin 2024 yılına ait sınav takviminimn yayınlanması ile belli olacak. Henüz 2024 KPSS önlisans sınav tarihi açıklanmadı.

KPSS ÖNLİSANS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS 2024 önlisans başvuru tarihleri tıpkı sıav tarihi gibi 2024 ÖSYM sınav takviminin yayınlanması ile belli olacak.

2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM'nin 2024 takvimini Ekim ya da Kasım ayında ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihlerinin de netleşmesi bekleniyor.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NASIL YAPILIR?

KPSS Önlisans sınavı, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır. Genel Yetenek oturumunda Türkçe ve Matematik testleri yer almaktadır. Genel Kültür oturumunda ise Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler testleri yer almaktadır.

KPSS ÖNLİSANS SINAV SÜRESİ

KPSS Önlisans sınavının Genel Yetenek oturumu 60 dakika, Genel Kültür oturumu ise 75 dakika sürmektedir.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ŞARTLARI

KPSS Önlisans sınavına başvuru yapabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmak,

En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

ÖSYM tarafından belirlenen sınava başvuru ücretini yatırmak.



