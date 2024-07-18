KPSS Ortaöğretim sınavına başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezlerinden, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da. ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.