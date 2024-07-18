Kamuda memur olmak isteyen lise mezunu vatandaşlar için İki yıl ara ile düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının başvuruları alınmaya başladı. Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ve "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek. Peki, Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS Ortaöretim başvuru ücreti ne kadar olacak?
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ 2024 NE ZAMAN?
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM NASIL BAŞVURULUR?
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?
2024 KPSS Ortaöğretim sınavı için geç başvurular, 6 Ağustos Salı günü başlayacak. Geç başvurular, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edecek.