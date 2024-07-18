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Lise mezunları için KPSS ortaöğretim başvuru ekranı açıldı! 2024 KPSS lise başvuruları nasıl yapılacak? ÖSYM KPSS başvuru ücreti ve ekranı

KPSS başvuru ekranına yoğunluk başladı. KPSS ortaöğretim başvurusu yapmak için sabırsızlananlar, ÖSYM'nin ekranı açmasını bekliyordu. Lise mezunu olanlar KPSS ortaöğretim sınavı için başvurularını gerçekleştirecek. 2024 KPSS Ortaöğretim sınavına başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte ÖSYM AİS KPSS Ortaöğretim başvuru ekranı ve adım adım başvuru...

11:14 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
KPSS ortaöğretim
KPSS ortaöğretim

Kamuda memur olmak isteyen lise mezunu vatandaşlar için İki yıl ara ile düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının başvuruları alınmaya başladı. Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ve "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek. Peki, Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS Ortaöretim başvuru ücreti ne kadar olacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ 2024 NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim (lise) başvuru işlemleri
18 Temmuz 2024'
te başlayacak,
30 Temmuz 2024
tarihinde sona erecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti
350 TL
olarak duyuruldu.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM NASIL BAŞVURULUR?

KPSS Ortaöğretim sınavına başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezlerinden, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da. ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sisteme TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş giriş yapan adaylar, başvuru sürecini ÖSYM sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden tamamlayabilecek.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

2024 KPSS Ortaöğretim sınavı için geç başvurular, 6 Ağustos Salı günü başlayacak. Geç başvurular, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2024 KPSS Ortaöğretim yani lise sınavı
15 Eylül Pazar günü
gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.


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