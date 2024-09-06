Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Ortaöğretim için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar 'KPSS ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?' gibi soruların yanıtını arıyor. KPSS Ortaöğretim sınav zamanı belli olurken; sınav giriş yerleri ise ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte KPSS 2024 Ortaöğretim Sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı...