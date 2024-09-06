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KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2024? ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav tarihi

KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri 5 Eylül itibariyle açıklandı. Adaylar sınav tarihi ve sınava ilişkin detayları merak ediyor. KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2024? ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav tarihi haberimizde.

13:07 - 6/09/2024 vendredi
Yeni Şafak
KPSS ortaöğretim
KPSS ortaöğretim

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. KPSS sınavlarında sıra ortaöğretime geldi. 18-30 Temmuz arasında ilk başvurular, 6-12 Ağustos atasında ise geç başvurular alındı. Peki ÖSYM 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

2024 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

2024 KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül'de yapılacak.

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri 5 Eylül itibariyle açıklandı.

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Yapılan duyuruda; "15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 5 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

KPSS Ortaöğretim Sınavı Kaç Soru Çıkmaktadır ?

KPSS Ortaöğretim Sınavı toplamda 120 adet sorudan oluşmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümü 60 adet soru ve KPSS Genel Yetenek Bölümünde 60 adet soru çıkmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümünde ise 27 adet Tarih, 18 adet Coğrafya, 9 adet Vatandaşlık ve 6 adet Güncel Bilgiler bölümünde soru çıkmaktadır. KPSS Genel Yetenek bölümünde ise 30 adet Türkçe ve 30 adet Matematik sorusundan oluşmaktadır.



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