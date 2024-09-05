Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Ortaöğretim için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar 'KPSS ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?' gibi soruların yanıtını arıyor. KPSS Ortaöğretim sınav zamanı belli olurken; sınav giriş yerleri ise ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte KPSS 2024 Ortaöğretim Sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı...
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, 2024 KPSS ortaöğretim sınav yerleri sorgulama ekranı ile sınav giriş belgelerini edinebilecek. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi adayların sınav günü yanında bulundurması gereken belgelerden biri.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri 5 Eylül itibariyle açıklandı.
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Yapılan duyuruda; "15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 5 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu.
Buna göre; KPSS ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.
ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM sisteminde daha önce tanımlanmayan adaylar AİS aday şifrelerini Başvuru Merkezlerinden edinebilir. Adaylar e-Devlet şifreleriyle de sisteme giriş yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan "e-Devlet İle Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır. e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.
ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?
Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. ÖSYM AİS şifresinin unutulması halinde adayın şifreyi yenilemesi ya da sıfırlaması gerekiyor. Bunun için;
-ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına giriş yapın.
-Ekranda açılan sayfada istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak girin.
-Bir sonraki adım ise güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken verdiğiniz cevabı girmeniz gerekiyor.
-Bu cevabı doğru ve eksiksiz olarak girmeniz gerekiyor. Sonrasında ise sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.
-Eğer, ÖSYM AİS güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi yenileyebilmek için şifrenizi ilk aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunmanız gerekiyor.
2024 AİS ADAY ŞİFRESİ YENİLEME VE DEĞİŞTİRME
ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için de;
ÖSYM Aday işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.
Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.
Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM AİS
üzerinden adayların erişimine sunulacak