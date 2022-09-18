KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 ÖSYM KPSS lisans sonuçları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz 2022'de düzenlenen ve iptal edilen 2022-KPSS Lisans oturumlarının ilki Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sona erdi. ÖSYM, KPSS lisans sorularını yayınlarken, adayların da sonuçlar için heyecanlı bekleyişi başlamış oldu. İşte ÖSYM'nin sınav sonuçları hakkındaki açıklamaları ve KPSS lisans sonuç tarihi..

KPSS sınav süresi kaç dakika?

Tekrar edilen KPSS'de Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularıyla ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylara 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusu yöneltildi. Genel Kültür testinde ise 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 Güncel Bilgiler sorusu yöneltildi. 120 soru için adaylara 130 dakika verildi. Sınav saat 12.25'te sona erdi. KPSS sınavının ikinci oturum olan eğitim bilimleri sınavı 14.45'te yapıldı.

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2022 KPSS lisans soru ve cevap anahtarı sorgulama ekranı için tıklayın

18 Eylül 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre, KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav sonuçları, 21 Ekim'de açıklanacak. 2022 KPSS sonuç sorgulama ekranı için tıklayın.

KPSS lisans puan hesaplama

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

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b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS sonuçları kaç yıl geçerli olacak?

2022-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2022-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

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2022-KPSS’ye Ortaöğretim veya Ön Lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarını etkilemez.

2020-KPSS’ye Ortaöğretim veya Ön Lisans düzeyinden giren adayların 2022-KPSS Lisans sınavına girmeleri hâlinde, bu sınav sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecektir.

2021-KPSS sonuçları öğretmen adayları hariç, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerliliğini korumaktadır. 2021-KPSS’ye giren adaylardan A Grubu kadrolarına başvurmak isteyenler, istedikleri takdirde puanlarını yükseltmek için 2022-KPSS'ye girebileceklerdir.

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Adayların, Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarına ve öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte, B Grubu olarak tanımladığı kadrolar için ise ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri için tercih yaptığı tarihte tercihte bulundukları kadroların gerektirdiği öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.