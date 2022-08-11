KPSS sınav yeri değişikliği ne zaman, nasıl yapılacak?

2022 KPSS sınav merkezi tercihlerinin güncellenmesine dair ÖSYM'den yani açıklama geldi. Daha önce yeni sınav takvimini yayımlayan ÖSYM, 18 Eylül'de başlayacak KPSS için sınav yeri değişikliğinin yapılacağı tarihleri duyurdu. Peki, 2022 KPSS sınav yeri değişikliği nasıl ve nereden yapılır?
KPSS SINAV MERKEZİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
ÖYSM tarafından yayımlanan duyuruya göre, adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.
KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN, SON BAŞVURU TARİHİ HANGİ GÜN?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için sınav merkezi güncellemesi 11-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Sınav yeri değiştirme işlemi, 11 Ağustos 2022 saat 14.00'te başlayacak ve 12 Ağustos 2022 saat 23.59'da sona erecek.
KPSS SINAV YERİ GÜNCELLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Tekrarlanacak KPSS'ye girmeden önce sınav merkezlerini güncellemek isteyen adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden bu işlemi belirlenen tarih aralığında tamamlayabilecek.