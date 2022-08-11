KPSS sınav yeri değişikliği ne zaman, nasıl yapılacak? ÖSYM tarafından KPSS'ye ilişkin yapılan son dakika açıklamasında "2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT Oturumları İçin Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi" başlığıyla alınan kararın detayları duyuruldu. Peki, KPSS sınav yer değişikliği ne zaman yapılacak? KPSS sınav yer değişikliği nasıl, nereden yapılır?

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