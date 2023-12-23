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KPSS tercihleri başladı! KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri başladı. KPSS-2023/2 Tercih kılavuzu memur olma hayali kuran binlerce aday tarafından araştırılmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri başladı. KPSS tercih ekranı ile adaylar tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki, KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman bitecek? Son gün ne zaman? İşte detaylar...

12:33 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
KPSS tercihleri
KPSS tercihleri

Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmek isteyen adaylar tercihlerini yapmaya başladı. Peki, KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman bitecek?

2023 KPSS/2 TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

KPSS tercihleri ÖSYM'nin takvimine göre; 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde son bulacak.

KPSS-2023/2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre yapılacak. Adaylar, tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan bilgileri dikkatlice incelemeli ve tercihlerini buna göre belirlemeli. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin internet sitesinden yapabilecekleri gibi, ÖSYM bürolarından veya ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden de yapabilecek.

KİMLER KPSS TERCİHLERİ YAPABİLECEK?

Adayların uygun kadro ve pozisyonlara en doğru şekilde yerleştirilebilmeleri için 18 Eylül 2022, 9 Ekim 2022 ve 6 Kasım 2022 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2022-KPSS Lisans, 2022-KPSS Ön Lisans ve 2022-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.



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