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BDDK'dan kredi kullananlara kolaylık: Yabancı para varlık sınırı kalktı

BDDK'dan kredi kullananlara kolaylık: Yabancı para varlık sınırı kalktı

10:0011/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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BDDK'dan krediler için kolaylık: Sınır kalktı
BDDK'dan krediler için kolaylık: Sınır kalktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk lirası kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı. Eşikleri aştığı halde kredi kullanan şirketler olduğunda bunların kredi kullanımı kısıtlanıyor ve yüzde 500 risk ağırlığı ile borçlanabiliyordu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı. BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati sadeleşme adımları kapsamında bağımsız denetime tabi şirketler için kredi düzenlemesine gitti.

Buna göre, bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı.

Bağımsız denetime tabi şirketler TL kredi kullanacak mı?

Önceden yapılan düzenleme kapsamında yabancı para varlık tutarı, belirlenen oranları aşan bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılması kısıtlanıyordu.

Eşikleri aştığı halde kredi kullanan şirketler olduğunda bunların kredi kullanımı kısıtlanıyor ve yüzde 500 risk ağırlığı ile borçlanabiliyordu. Alınan son kararla bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılırken yabancı para varlık pozisyonuna bakılmayacak.


#Kredi kullanımı
#BDDK
#ekonomi haberleri

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