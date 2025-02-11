Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı. BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati sadeleşme adımları kapsamında bağımsız denetime tabi şirketler için kredi düzenlemesine gitti.