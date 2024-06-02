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Küçükçekmece’de bina mı çöktü? Göçük altında kalanlar var mı?

İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina bilinmeyen bir sebeple çöktü. Olay yerine Küçükçekmece ve Bahçelievler'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanların olduğu ifade edilirken, ekiplerin çalışmaları sonucu 7 kişi enkazdan sağ kurtarıldı. İşte yaralıların son durumuna ilişkin Sağlık Bakanlı Koca açıklama yaptı. İşte detaylar.

09:06 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 11:55 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul Küçükçekmece'de bina mı çöktü?
İstanbul Küçükçekmece'de bina mı çöktü?

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir bina 08.45 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 katlı bir binanın çöktüğü ve içinde bazı vatandaşların mahsur kaldığı bildirildi. Olay yerinden ilk görüntüler:

Enkaz altında kalanlar var mı?

İstanbul Valisi Davut Gül, binanın 1988 yapımlı olduğunu enkazdan çıkarılan 7 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Olay yerinden ilk görüntüler:

Çöken binanın görüntüsü

7 KİŞİ YARALI, 1 ÖLÜ

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde incelemelerde bulunarak şu açıklamayı yaptı:

"Zemin +3 katlı bina kendiliğinden çöktü. 2'si ağır, 7 kişi yaralı olarak çıkartıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Bize ulaşan ölü tespiti ve ihbarı yok. Bina 1988 yapımı, çökmeyle ilgili şuanda tespit edilen bir neden yok. Adli ve idari süreç devam edecek." İtfaiye Daire Başkanı enkazdan bir kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını aktardı.

YARALILARIN DURUMU NASIL?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Küçükçekmece'deki çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı. 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

#küçükçekmece
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