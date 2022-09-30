Özgün Resmi Gazetede yayımlandı Kur korumalı Mevduat hesabında değişiklik yapıldı
ÖZGÜN HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur korumalı Mevduat hesabında değişiklik yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, "Kur korumalı Mevduat" hesabında tüzel kişiler açısından değişiklik yapıldı. 31 Aralık 2021 - 30 Eylül 2022 arasındaki herhangi bir tarihte dolar, sterlin Türk Lirası'na çevrilebilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kur korumalı Mevduat hesabında hangi değişiklik yapıldı? Dolar, Sterlin KKM hesabına çevriliyor mu?
Kur korumalı mevduat hesabı

Resmi Gazete'de 'Kur Korumalı Mevduat" sistemine ilişkin değişiklik hakkında karar yayımlandı. Kur korumalı Mevduat sistemindeki değişiklikle, tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 - 30 Eylül 2022 arasındaki herhangi bir tarihte döviz hesabı Türk Lirası'na çevrilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 30/9/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

Sarallar suç örgütü yöneticisi Soner Rençber Büyükçekmece'de hücre evinde yakalandı
ÖZGÜN
Sarallar suç örgütü yöneticisi Soner Rençber Büyükçekmece'de hücre evinde yakalandı

İBB burs başvurusu 2022 2023: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı
ÖZGÜN
İBB burs başvurusu 2022 2023: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı

Serbest piyasada dolar 18,5490 liradan, Euro 18,2320 liradan güne başladı
ÖZGÜN
Serbest piyasada dolar 18,5490 liradan, Euro 18,2320 liradan güne başladı
Yine yolunu şaşırdı

Yine yolunu şaşırdı

Dün ölü senatöre seslenmişti: Sosyal medyada alay konusu oldu.
Ayasofyaya yeni imam

Ayasofya'ya yeni imam

Bir yıl boyunca görev yapacak.
2023ü sallayacak Türk araçları

Avro Bölgesi'nde <br>rekor enflasyon

Avro Bölgesi'nde
rekor enflasyon

Hız kesmiyor: Çift haneyi gördü.

MARLIN'e yabancı askeri yetkililerden büyük övgü.

​Sadece 43 kişide bulunuyor: 'Altın kan' olarak biliniyor.
New York'dan sonra Balıkesir'de

New York'dan sonra Balıkesir'de

​3 Ekim Dünya Habitat Günü 110 ülkede 7 ayrı dilde canlı olarak yayınlanacak

'Yeni ekonomi modeli ile doğru bir yolda ilerlediğimizi ispatladık'

​Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: Somut adımlarla cevap vereceğiz.

James Bond'un efsanesiydi: Satıldığı rakam dudak uçuklattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.