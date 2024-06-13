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Kurban kesim ücreti caiz mi değil mi?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesimi ve bu işlemin ücretinin caiz olup olmadığı sorusu da gündeme gelmektedir. Bu yazıda, Kurban eti veya derisi kesim ücreti olarak verilebilir mi? sorunun cevabını ve konuyla ilgili detaylı Diyanet fetvasını ele alacağız.

15:54 - 13/06/2024 الخميس
Yeni Şafak
Kurban kesen kişiye kesim işlemi için ücret vermek caiz mi?
Kurban kesen kişiye kesim işlemi için ücret vermek caiz mi?

Kurban kesen kasap ücret alabilir mi? Mezheplere göre görüşler ve bu konuya ilişkin Diyanet’in fetvası şu şekilde:

Kurban kesen kasaba ücret vermek caiz midir?

Hayvanın kesim ameliyesi/işlemi ibadet değildir. Bu yüzden kurban kesen kasabın ücret alması caizdir.

Kurban etinin bir kısmı veya derisi kesim ücreti olarak verilebilir mi?

Kesim işini yapan kişiye ücret olarak kurbanın derisi veya etinin bir kısmı verilemez. Çünkü verildiği takdirde, kurban ibadetini yerine getirmek için gerekli maddî külfetin bir kısmı bizzat ibadetin kendisi üzerinden karşılanmış olur. Hz. Ali’nin şöyle dediği rivâyet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını yoksullara paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Müslim, Hac, 348-349 [1317]; bkz. Buhârî, Hac, 120-121 [1716-1717]).

Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?

Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte kurban bir kurbet (Allah’a yakınlaşma aracı) olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.

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#kurban kesim ücreti
#kurban derisi
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