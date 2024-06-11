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Arefe orucu niyeti hakkında bilinmesi gerekenler

13:40 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
<p>Arefe orucuna nasıl niyet edilir?</p>
Arefe orucuna nasıl niyet edilir?

Arefe orucuna niyet, bu mübarek günü oruçlu geçirecekler tarafından merak konusu. Hadis-i şeriflerde Arefe günü orucunun önceki ve sonraki birer yıllık günahlara kefaret olacağı bildirilmiştir. Peki arefe orucuna nasıl niyet edilir? Arefe orucuna niyet gedilirken ne denir ne söylenir? Arefe orucu niyetine göre mi kazaya kalmış oruca niyet mi edilir? İşte arefe orucu niyeti hakkında bilinmesi gerekenler.

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Arefe günü orucu tutmanın önemi öyle büyük ki. Arefe günü, Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi, haram aylardan olan Zilhicce ayının 9. günüdür. Arefe günü orucu, Allah'a yaklaşmak, günahlardan arınmak ve duaların kabul edilme ihtimalini artırmak için önemli bir vesiledir. Bu nedenle, imkanları elverişli olan her Müslüman'ın Arefe günü oruç tutmaya çalışması tavsiye edilir. Peki arefe orucuna niyet nasıl getirilir? Arefe orucu niyeti nasıl yapılır? Arefe günü orucu nasıl tutulur?

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Arefe orucuna nasıl niyet edilir?

Arefe orucuna niyet etmek için:

1. Kalben niyet etmek: Oruç tutmaya niyet etmek için öncelikle kalben niyet etmek gerekir. Niyet, irade ve azim ile yapılır.

2. Dil ile niyet etmek: Kalben niyet etmenin yanı sıra, dil ile niyet etmek de menduptur. Niyet sözleri şu şekilde olabilir:

"Niyet ettim, Allah rızası için arefe günü orucunu tutmaya."

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Arefe orucuna niyet ederken:

Niyetin samimi ve içten olması önemlidir.

Niyet ederken Allah'ın rızasını gözetmek gerekir.

Oruç tutmaya niyet ettikten sonra, imsak vakti girmeden önce bir şey yememeli ve içmemelidir.

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Arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir?

Bu günü ibadetle geçirmek, oruç tutmak çok faziletlidir. Arefe günü orucuyla ilgili olarak da Hz. Aişe r.anhâ annemiz şöyle bir hadis rivayet etmiştir:

Bir genç vardı, söze kulak verir dinlerdi. Zilhicce hilâlini görünce ertesi sabah oruç tutmaya başlardı. Gencin bu yaptığı Rasulullah s.a.v.’e ulaştı. Onu çağırdı ve:

– Seni oruç tutmaya sevk eden sebep nedir? diye sordu. Genç şöyle cevap verdi:

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– Anam babam sana sana feda olsun ey Allah’ın Rasulü! Bu günler insanların hac ve ibadet için toplandıkları günler. Belki bu ibadetimle Allah Tealâ beni onların duaları arasına katar.” Rasul-i Ekrem (s.a.v.) cevaben buyurdu ki:

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– “Bu günlerde tuttuğun her bir günlük oruca bin köleyi azat etme, bin deve kurban etme ve Allah yolunda cihad etmek üzere bin at verme sevabı vardır. Arefe günü olunca da iki bin köle azat etmek, iki bin deve kurban etmek ve iki bin at vermek sevabı ihsan edilir.” (Tenzîhü’l-Şerîa, 2/148)

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Teşrik Tekbiri ne zaman söylenir?

Teşrik tekbiri, arefe günü sabah namazından başlar ta ki Kurban Bayram namazı’nın dördüncü günü ikinci namazı dahil her farz namazdan sonra söylenir.

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Teşrik tekbiri nedir?

Teşrik tekbiri nasıl okunur? "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd"

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