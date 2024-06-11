Arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir?

Bu günü ibadetle geçirmek, oruç tutmak çok faziletlidir. Arefe günü orucuyla ilgili olarak da Hz. Aişe r.anhâ annemiz şöyle bir hadis rivayet etmiştir:

Bir genç vardı, söze kulak verir dinlerdi. Zilhicce hilâlini görünce ertesi sabah oruç tutmaya başlardı. Gencin bu yaptığı Rasulullah s.a.v.’e ulaştı. Onu çağırdı ve:

– Seni oruç tutmaya sevk eden sebep nedir? diye sordu. Genç şöyle cevap verdi: