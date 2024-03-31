Kütahya seçim sonuçları 2024 yılında da tıpkı diğer yıllardaki seçimlerde olduğu gibi oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte heyecanla takip edilecek. 31 Mart yerel seçim sonuçları Kütahya verilerini YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Kütahya 31 Mart yerel seçim sonuçları sorgulama sayfası...

Kütahya Seçim Sonuçları 2024

31 Mart akşamı sayım işleminin başlamasıyla birlikte Kütahya il ve ilçelerinde hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusu cevabını bulmaya başlayacak. İl ve ilçeler bazında Kütahya yerel seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Yeni Şafak seçim sonuçları ekranında olacak.





Kütahya Belediye Başkanı Adayları 2024

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu oldu. CHP Kütahya Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Belediye Başkan adayı Alim Işık, İYİ Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Tekdemir oldu.

Kütahya Belediye Başkanlığı Adayların Oy Oranları 2024

Kütahya'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olan Kamil Saraçoğlu, Eyüp Kahveci, Alim Işık, Ahmet Tekdemir ve tüm parti adaylarının ilçe ilçe oy oranlarına Yeni Şafak seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

31 MART 2019 KÜTAHYA'DA AK PARTİ, CHP NE KADAR OY ALDI?

MHP

Alim Işık

53.393 %38,68

AK PARTİ

Ahmet Sami Kutlu

44.513 %32,25

CHP

Eyüp Kahveci

35.357 %25,62

İYİ PARTİ

Aynur Sezer

2.009 %1,46

SAADET

Ömer Faruk Evren

1.874 %1,36

DP

541 %0,39

DSP

136 %0,10

BTP

110 %0,08

TKP

92 %0,07

Propaganda ve Seçim Yasakları

21 Mart'ta başlayacak olan propaganda serbestliği ve seçim yasakları, seçim sürecinin önemli bir parçasını oluşturacak. Seçim propagandası, 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek. Seçim süresince yapılacak propaganda etkinliklerine dair kurallar ve yasaklar detaylı bir şekilde belirlendi.

Oy Verme Süreci ve Saatleri

Seçmenler, 31 Mart'ta oy kullanmak için sandık başına gidecek. Türkiye genelinde oy verme saatleri, mevsim şartları ve güneşin batış saatine göre belirlendi. Doğudaki 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 arasında olacakken, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanılacak.

Kütahya Hakkında

Kütahya, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan tarihî bir şehirdir. Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Romalılar gibi birçok medeniyetin izlerini taşır. Ünlü Kütahya çinileriyle tanınan şehir, seramik ve çinicilik alanında öne çıkar. Ayrıca termal kaynaklarıyla da bilinir ve termal turizm açısından önemli bir merkezdir. Kütahya, tarihi ve turistik yerlerle doludur; Kütahya Kalesi, Çini Müzesi, İznikli Cami gibi yapılar burada bulunur. Ekonomisi tarım, seramik, madencilik ve turizme dayanırken nüfusu sürekli olarak artmaktadır. Hem yerli hem de yabancı turistler için çekici bir destinasyondur.



