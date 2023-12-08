Bu hafta halka arz olacak şirketler ve hisseler birçok borsa yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Son yıllarda popüler bir yatırım aracına dönüşen borsa istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Sermaye Piyasa Kurulu Aralık ayının ilk haftası yani bu hafta 3 şirketin halka arzına onay verdi. Bu kapsamda Mega Metal San. ve Tic. A.Ş., Kuzey Boru A.Ş. ve Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 7-8 Aralık Perşembe ve Cuma günü halka arz olacak. Peki, bu hafta halka arz olacak şirketler kaç lot verecek, katılım endeksine uygun mu ve hangi bankalarda var? Arz fiyatları ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar.