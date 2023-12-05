Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu hafta halka arz oluyor. 'MEGMT' Bist kodu ile işlem görecek olan halka arzda paylar bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arzında talep toplama tarihleri ise 7-8 Aralık 2023 olarak belirlendi. Peki, Mega Metal kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var? Mega Metal katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar.
MEGA METAL TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?
SPK tarafından halka arzına onay verilen firmanın talep toplama tarihleri belli oldu.
Açıklanan takvime göre Mega Metal halka arzı için talep toplama 7 Aralık’ta başlayacak. Talep toplama işlemleri 7-8 Aralık tarihlerinde yapılacak.
MEGA METAL KAÇ LOT VERECEK?
Bireysel yatırımcıların katılım sayısına göre olası dağıtım tablosu şu şekilde:
2 milyon katılımcı: 24 lot (680 TL)
2,5 milyon katılımcı: 20 lot (566 TL)
3 milyon katılımcı: 16 lot (453 TL)
3,2 milyon katılımcı: 15 lot (425 TL)
3,5 milyon katılımcı: 14 lot (396 TL)
4 milyon katılımcı: 12 lot (340 TL)
MEGA METAL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş'nin fiyatı 28,30 TL olarak açıklandı. Halka arz büyüklüğü: 1.775.825.000 olan şirketin "bireysele eşit dağıtım" yapması planlanırken, fiyat İstikrarı planlanmıyor.
MEGA METAL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. katılım endeksine uygun bir halka arz değil.
FON NEREDE KULLANILACAK?
- %30 İnorganik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı
- %30 Hammedde Tedariği Ve İşletme Sermayesi
- %20 Organik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı
- %10 Finansal Borçlar
- %10 Yenilenebilir Enerji Yatırımları