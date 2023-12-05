Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu hafta halka arz oluyor. 'MEGMT' Bist kodu ile işlem görecek olan halka arzda paylar bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arzında talep toplama tarihleri ise 7-8 Aralık 2023 olarak belirlendi. Peki, Mega Metal kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var? Mega Metal katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar.