Özgün YK burs ve kredi başvuru süresi uzatıldı mı?
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YK burs ve kredi başvuru süresi uzatıldı mı?

KYK burs ve kredi başvuruları 15-17 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru sürecinin yeniden başlatıldığını dile getirdi. KYK burs kredi başvurusu 26 Kasım saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Peki KYK burs kredi başvurusu nereden yapılacak? GSB 2022 KYK burs kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs kredi ne kadar olacak 2023? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​KYK BURS BAŞVURU EKRANI: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitecek? KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs kredi başvuru ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyuru sonrasında, KYK burs ve kredi başvuruları 15 Kasım'da alınmaya başladı. Başvuruların başlamasıyla birlikte binlerce öğrenci, eğitim hayatlarına katkı sağlaması nedeniyle KYK burs başvurularını yapmaya başladı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitecek?

KYK burs başvurusu, 15 Kasım’da başlamış 17 Kasım Perşembe sona ermişti. KYK burs başvurusunu gerçekleştiremeyen öğrencilere “An itibarıyla başvuru sürecini tekrar başlatıyoruz.” diyerek müjdeyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

GSB KYK burs öğrenim kredi başvurusu
GSB KYK burs öğrenim kredi başvurusu

KYK burs kredi başvurusu nereden yapılacak?

Sürecin objektif kriterlerle ve hızlı şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları söyledi: "Bazı gençlerimiz bu süreçte çeşitli nedenlerle başvuru yapamadıklarını ifade ettiler. Biz de onların bu taleplerini değerlendirerek an itibarıyla başvuru sürecini tekrar başlatıyoruz. İnanıyorum ki yarın (26 Kasım) 23.59'a kadar gençlerimiz başvurularını yapmış olacak ve değerlendirmeleri de başlamış olacak. Sistem an itibarıyla E- Devlet üzerinden açıldı."

Kasapoğlu, yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencilerin burs ve kredi başvurusunda bulunabildiğini kaydetti.

GSB 2023 KYK burs kredi ücreti ne kadar?

Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Başvurular, tamamen objektif kriterlerle insan eli değmeden değerlendiriliyor. Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1700, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 550 lira burs ve kredi ödemesi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl inşallah bu oranları güncelleyeceğiz. Yeni rakamları da önümüzdeki süreçte paylaşacağız. Gençlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Amacımız, gençlerimizin mutlu olması, onları daha aydınlık yarınlara hazırlamak. Bu çaba gayret ve inançla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuruları, 15-17 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti. Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da Aralık ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.

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