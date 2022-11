2023 KYK burs ücretleri ne kadar olacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs/kredi başvuruları 26 Kasım saat 23:59’a kadar yapılacak. Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler KYK öğrenim kredisinden yararlanacak. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencilerin başvuru değerlendirmeleri sonrası sonuçlar e-Devlet ile ilan edilecek. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

KYK öğrenim kredi burs ücretleri

KYK burs kredi ücretleri ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK burs kredi ücretlerine ilişkin olarak, “Başvurular, tamamen objektif kriterlerle insan eli değmeden değerlendiriliyor. Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1700, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 550 lira burs ve kredi ödemesi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl inşallah bu oranları güncelleyeceğiz. Yeni rakamları da önümüzdeki süreçte paylaşacağız. Gençlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Amacımız, gençlerimizin mutlu olması, onları daha aydınlık yarınlara hazırlamak. Bu çaba gayret ve inançla çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

KYK burs başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak?

KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK kredisinin bursa dönüşmesi için ne yapılması gerekmektedir?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

Öncelikli olarak KYK burs verilecek öğrenciler kimlerdir?

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

Milli sporcu KYK bursundan faydalanabilir miyim?

Amatör milli sporcu yükseköğrenim öğrencileri mevzuatımıza göre burs alabilir. Öğrencilerin başvuru esnasında milli öğrenci önceliğini beyan etmesi ve mevzuattaki şartları taşıması zorunludur.

KYK bursun devam etmesi için aranılan “başarılı olma” durumu neye göre belirlenmektedir?

Burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4'lük sistem üzerinden not ortalaması 2 ve üzeri, 100'lük sistem üzerinden not ortalaması 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir. Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.

Başarısızlık sebebiyle KYK bursu krediye dönüşen öğrencilerin başarılı olma durumunda kredileri tekrar bursa dönüşebilir mi?

Başarısızlıktan bursu krediye dönüşen öğrenciler tekrar başarılı olsalar dahi kredileri bursa dönüşmemektedir.

Öğrenimlerini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerin KYK burs/kredi alma hakkı devam eder mi?

Yükseköğrenim gören öğrencilere normal öğrenim süresi kadar burs/kredi ödemesi yapılmaktadır. Öğrenim süresi uzayan öğrencilere burs/kredi ödemesi yapılmamaktadır.

KYK burs/kredi taahhütnamesinde bulunan kredi miktarı ile ödenen kredi miktarı aynı mıdır?

Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, "aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak kendilerine ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutar üzerinden ve belirtilen şartlarla ödeyeceğini, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların kendilerine banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu" kabul ve taahhüt etmektedir.

KYK kredi hangi durumlarda kesilmektedir?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

GSB KYK burs hangi durumlarda kesilmektedir?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

ÖZGÜN YK burs ve kredi başvuru süresi uzatıldı mı?