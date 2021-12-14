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"KYK sonuç: burs alabilirsiniz" ne demek?

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı. Yükseköğrenim kademesinde eğitim gören öğrencilerin en son 10 Kasım'da başvuru yaptığı KYK burs ve kredi sonuçları son dakika açıklandı. Adaylar sonuç ekranına yoğun ilgi gösterdi. KYK burs sonuçları sorgulandığında "KYK burs alabilirsiniz" ifadesi merak kazandı. Peki, "Burs alabilirsiniz" ne demek, ne anlama geliyor? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK sonuç: burs alabilirsiniz ne demek?
kyk burs

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs sonuçları ekranında yazan "burs alabilirsiniz" ifadesi merak uyandırdı.

"KYK SONUÇ: BURS ALABİLİRSİNİZ" NE DEMEK?

KYK burs başvuru sonuç ekranında "Burs alabilirsiniz." cümlesinin yazması burs başvurunuzun onaylandığı ve size karşılıksız burs desteği yapılacağı anlamına geliyor.

KYK SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KYK burs sonuçları e devlet'ten öğrenilebiliyor. E-devlet KYK burs sonuç öğrenme ile birlikte milyonlarca öğrenci burs almak için daha önce başvurmuştu.

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