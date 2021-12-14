"KYK sonuç: burs alabilirsiniz" ne demek? KYK burs başvuru sonuçları açıklandı. Yükseköğrenim kademesinde eğitim gören öğrencilerin en son 10 Kasım'da başvuru yaptığı KYK burs ve kredi sonuçları son dakika açıklandı. Adaylar sonuç ekranına yoğun ilgi gösterdi. KYK burs sonuçları sorgulandığında "KYK burs alabilirsiniz" ifadesi merak kazandı. Peki, "Burs alabilirsiniz" ne demek, ne anlama geliyor? İşte detaylar...

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