"KYK sonuç: burs alabilirsiniz" ne demek?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs sonuçları ekranında yazan "burs alabilirsiniz" ifadesi merak uyandırdı.
"KYK SONUÇ: BURS ALABİLİRSİNİZ" NE DEMEK?
KYK burs başvuru sonuç ekranında "Burs alabilirsiniz." cümlesinin yazması burs başvurunuzun onaylandığı ve size karşılıksız burs desteği yapılacağı anlamına geliyor.
KYK burs sonuçları e devlet'ten öğrenilebiliyor. E-devlet KYK burs sonuç öğrenme ile birlikte milyonlarca öğrenci burs almak için daha önce başvurmuştu.