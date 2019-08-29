KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrencilerin gözü kulağı KYK yurt başvuru sonuçlarındayken beklenen açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapıldı. İşte KYK başvuru sonuçları sorgulama ekranı.

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ilk yerleştirme ve arasınıf yurt sonuçları açıklanmıştır.

KYK YURT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonucu “yurtkur.gsb.gov.tr” adresi üzerinden sorgulanabilir. Bu yıl da sonuç sorgulama işlemlerinin aynı adres üzerinden yapılacak.

e-devlet KYK yurt sonuç sorgulama

KYK sonuç sorgulama ekranı

KYK YURT ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Kyk yurt ücretli aylık olarak ödenmektedir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınmaktadır. Yurt kayıdını sildirmek istediğinizde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilmektedir.

Yurt ücreti en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka üzerinden ödenir.