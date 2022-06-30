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LGS sonuçları açıklandı! meb.gov.tr LGS sonuç sorgulama ekranı!

LGS sonuçları açıklandı! Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS sınavı sonrası binlerce aday heyecanlı bekleyişe geçmişti. 30 Haziran'da açıklanması beklenen LGS sonuçları son dakika açıklandı. LGS sınavına giren adaylar LGS sonuçlarının nasl öğrebileceğini merak ediyor. LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı sitesi olan meb.gov.tr adresinden öğrenilecek. İşte 2022 LGS sonuç sorgulama ekranı haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LGS SONUCU TIKLA ÖĞREN: 2022 LGS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sonuç sorgulama ekranı (meb.gov.tr)
LGS sonuçları 2022

Liselere Geçiş Sınavı'nın 5 Haziran tarihinde sona ermesinin ardından sınava katılım gösteren adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ederken Milli Eğitim Bakanlığı beklenen haberi verdi. LGS sonuçlarının açıklanıldığı duyuruldu.

2022 LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA

Öğrenciler LGS sonuçları 2022 sayfası üzerinden sınav sonucunu sorgulama işlemi gerçekleştirebilecekler. İşte LGS sonuç sorgulama ekranı:

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