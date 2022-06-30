LGS sonuçları açıklandı! meb.gov.tr LGS sonuç sorgulama ekranı!

Liselere Geçiş Sınavı'nın 5 Haziran tarihinde sona ermesinin ardından sınava katılım gösteren adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ederken Milli Eğitim Bakanlığı beklenen haberi verdi. LGS sonuçlarının açıklanıldığı duyuruldu.
2022 LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS SONUÇLARI SORGULAMA
Öğrenciler LGS sonuçları 2022 sayfası üzerinden sınav sonucunu sorgulama işlemi gerçekleştirebilecekler. İşte LGS sonuç sorgulama ekranı: