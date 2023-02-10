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LGS, YKS sınavı nasıl olacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" dedi.
Özer daha önce de "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." demişti.
Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK),üniversitelerin bahar dönemine ilişkin önemli bir karar almış, ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerin açılışını askıya aldığını duyurmuştu.
Ortaöğrenim gören öğrencilerin, liseye geçmesi için uygulanan LGS, her sene gerçekleştiriliyor. LGS 2023 tarihi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl, 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde yapılan LGS'nin, bu sene 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.
Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK),üniversitelerin bahar dönemine ilişkin önemli bir karar almış, ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerin açılışını askıya aldığını duyurmuştu.
ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklanmıştı. ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran'da yapılacaktı. Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecekti. YKS başvuruları 9 Şubat-6 Mart 2023'te alınacak, sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacaktı.