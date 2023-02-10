Kahramanmaraş merkezli biri 7,7 biri ise 7,6 şiddetinde gerçekleşen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin bilançosu ağırlaşıyor. Depremde 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandı. Türkiye genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Asrın felaketine ilişkin tüm detaylar haberde.