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LGS'de kalem, silgi verilecek mi 2024? LGS'ye akbil, para ve kemerle giriliyor mu? Yasak olan eşyaların listesi...

"LGS sınavında kalem, silgi verilecek mi 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl milyonlarca öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin önemli bilgileri duyurdu. Sınav giriş belgeleri ile sınav binalarına girerken hangi eşyaların getirilebileceği ve hangi eşyaların yasak olduğu konusunda detaylar netleştirildi. Peki LGS sınavında kalem, silgi verilecek mi 2024? LGS'ye akbil, para ve kemerle giriliyor mu? Yasak olan eşyaların listesi...

11:35 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
LGS'de kalem silgi verilecek mi?
LGS'de kalem silgi verilecek mi?

"LGS sınavında kalem, silgi verilecek mi 2024? LGS'ye akbil, para ve kemerle giriliyor mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında, öğrencilerin sınav binasına getirebileceği araç ve gereçler konusunda ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. LGS sınav günü, geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler sınava giremeyecek.

LGS'DE KALEM, SİLGİ, KALEMTRAŞ VERİLİYOR MU?

2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi sınavında öğrencilere kalem verilmeyecek. Sınava girecek adayların en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalara gerekiyor.

Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) olması gerekmektedir. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

LGS'DE NELER YASAK?

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır.

Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir

LGS SU ŞİŞESİ GETİRMEK YASAK MI?

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek.

#LGS
#lgsye girerken alınacak eşyalar
#lgs kalem silgi verilecek mi?
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