Lihtenştayn - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024 Elemeleri A Grubu 7. haftasında Güney Kıbrıs evinde İspanya’yı ağırlayacak. Grupta 15 puanla liderlik koltuğunu İskoçya’dan devralan İspanya tarihinde Güney Kıbrıs’a sadece 1 kere mağlup oldu. İspanyollar Kıbrıs ile oynadığı 9 maçın 8’ini kazandı. Grupta henüz puan alamayan Güney Kıbrıs ise Almanya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası biletini alamadı. Peki, Güney Kıbrıs - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.