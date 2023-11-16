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Lihtenştayn - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024 Elemeleri J Grubu 9. haftasında Portekiz deplasmanda Lihtenştayn ile karşılaşacak. Gruplarda 8’de 8 yaparak 24 puana ulaşan Portekiz, Almanya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’na lider olarak gitmeyi garantiledi. Henüz puan alamayan Lihtenştayn ise -24 averajla son sırada yer alıyor. 9. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Portekiz’in 7 galibiyeti bulunurken bir maç beraberlikle sonuçlandı. Peki, Lihtenştayn - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi ve kadrosu.

14:43 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
EURO 2024 Elemeleri J Grubu 9. haftasında Portekiz deplasmanda Lihtenştayn ile karşılaşacak.

EURO 2024 Elemeleri J Grubu 9. haftasında Portekiz deplasmanda Lihtenştayn ile karşılaşacak.

Portekiz,
J Grubu 9. haftasında deplasmanda Lihtenştayn ile karşılaşacak. Rheinpark’ta oynanacak karşılaşmayı İsveç hakem Mohammed Al Hakim yönetecek. Grupta son maçına çıkacak Portekiz elemeleri namağlup 9’da 9 yaparak tamamlamak istiyor. Peki, Lihtenştayn - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.

LİHTENŞTAYN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

EURO 2024 Elemeleri J Grubu Lihtenştayn - Portekiz maçı bu akşam saat 22.45’te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

LİHTENŞTAYN - PORTEKİZ CANLI SKOR

LİHTENŞTAYN - PORTEKİZ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

LİHTENŞTAYN

1 Benjamin Büchel

4 Lars Traber

3 Max Gopel

7 Marcel Büchel

8 Aron Sele

10 Sandro Wieser

14 Livio Meier

17 Simon Lüchinger

5 Martin Marxer

11 Dennis Salanovic

18 Julien Hasler

PORTEKİZ

22 Diogo Costa

4 Ruben Dias

14 Gonçalo Inacio

19 Diogo Dalot

20 Joao Cancelo

8 Bruno Fernandes

13 Danilo Pereira

16 Otavio

7 Cristiano Ronaldo

11 Joao Felix

17 Rafael Leao

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU



#Lihtenştayn
#Portekiz
#EURO 2024 Elemeleri
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