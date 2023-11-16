Lihtenştayn - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024 Elemeleri J Grubu 9. haftasında Portekiz deplasmanda Lihtenştayn ile karşılaşacak.
LİHTENŞTAYN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
EURO 2024 Elemeleri J Grubu Lihtenştayn - Portekiz maçı bu akşam saat 22.45’te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
LİHTENŞTAYN - PORTEKİZ CANLI SKOR
LİHTENŞTAYN - PORTEKİZ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
LİHTENŞTAYN
1 Benjamin Büchel
4 Lars Traber
3 Max Gopel
7 Marcel Büchel
8 Aron Sele
10 Sandro Wieser
14 Livio Meier
17 Simon Lüchinger
5 Martin Marxer
11 Dennis Salanovic
18 Julien Hasler
PORTEKİZ
22 Diogo Costa
4 Ruben Dias
14 Gonçalo Inacio
19 Diogo Dalot
20 Joao Cancelo
8 Bruno Fernandes
13 Danilo Pereira
16 Otavio
7 Cristiano Ronaldo
11 Joao Felix
17 Rafael Leao