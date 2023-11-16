EURO 2024 Elemeleri A Grubu 7. haftasında Güney Kıbrıs evinde İspanya’yı konuk ediyor.
Güney Kıbrıs, EURO 2024 Elemeleri A Grubu 7. haftasında İspanya’yı konuk ediyor. Alphamega Stadium’unda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Peki, Güney Kıbrıs - İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi.
GÜNEY KIBRIS - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
GÜNEY KIBRIS - İSPANYA CANLI SKOR
GÜNEY KIBRIS - İSPANYA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GÜNEY KIBRIS
1 Joel Mall
2 Andreas Karo
4 Nicholas Ioannou
8 Ioannis Kousoulos
16 Stelios Andreou
6 Alexandros Gogic
9 Dimitrios Christofi
12 Charalampos Kyriakou
15 Danilo Spoljaric
17 Hector Kyprianou
20 Grigoris Kastanos
İSPANYA
23 Unai Simon
5 Robin Le Normand
14 Aymeric Laporte
20 Dani Carvajal
8 Fabian Ruiz
9 Gavi
11 Ferran Torres
16 Rodri
19 Francisco Garcia
7 Alvaro Morata
17 Ansu Fati