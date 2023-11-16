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EURO 2024 A Grubu 7. haftasında Güney Kıbrıs evinde İspanya'yı konuk ediyor

EURO 2024 Elemeleri A Grubu 7. haftasında Güney Kıbrıs evinde İspanya’yı ağırlayacak. Grupta 15 puanla liderlik koltuğunu İskoçya’dan devralan İspanya tarihinde Güney Kıbrıs’a sadece 1 kere mağlup oldu. İspanyollar Kıbrıs ile oynadığı 9 maçın 8’ini kazandı. Grupta henüz puan alamayan Güney Kıbrıs ise Almanya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası biletini alamadı. Peki, Güney Kıbrıs - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.

11:20 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
EURO 2024 Elemeleri A Grubu 7. haftasında Güney Kıbrıs evinde İspanya’yı konuk ediyor.

EURO 2024 Elemeleri A Grubu 7. haftasında Güney Kıbrıs evinde İspanya’yı konuk ediyor.

Güney Kıbrıs, EURO 2024 Elemeleri A Grubu 7. haftasında İspanya’yı konuk ediyor. Alphamega Stadium’unda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Peki, Güney Kıbrıs - İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi.

GÜNEY KIBRIS - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Euro 2024 Elemeleri A Grubu Güney Kıbrıs - İspanya maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ve
S SPORT 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.

GÜNEY KIBRIS - İSPANYA CANLI SKOR

GÜNEY KIBRIS - İSPANYA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GÜNEY KIBRIS

1 Joel Mall

2 Andreas Karo

4 Nicholas Ioannou

8 Ioannis Kousoulos

16 Stelios Andreou

6 Alexandros Gogic

9 Dimitrios Christofi

12 Charalampos Kyriakou

15 Danilo Spoljaric

17 Hector Kyprianou

20 Grigoris Kastanos

İSPANYA

23 Unai Simon

5 Robin Le Normand

14 Aymeric Laporte

20 Dani Carvajal

8 Fabian Ruiz

9 Gavi

11 Ferran Torres

16 Rodri

19 Francisco Garcia

7 Alvaro Morata

17 Ansu Fati

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU




#Güney Kıbrıs
#İspanya
#EURO 2024
#Avrupa Şampiyonası
27 dakika önce
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