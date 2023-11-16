Euro 2024 Elemeleri A Grubu 5. maçında İspanya evinde Güney Kıbrıs’ı konuk etti. Maç İspanya’nın 6-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İspanya’nın golleri Gavi, Mikel Merino, Joselu, Ferran Torres (2) ve Alejandro Baena’dan geldi. İspanya bu sonuçla beraber puanını 9’a çıkararak maç eksiğiyle 2. sırada yer aldı. Güney Kıbrıs grupta henüz puan alamadı. İspanya - Güney Kıbrıs maç özetini izlemek için ve Euro 2024 Elemeleri A Grubu puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.