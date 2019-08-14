Liverpool Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda? sorusunun yanıtını haberimizde sizlerle paylaştık. UEFA Süper Kupa maçında yarın Chelsea ile karşı karşıya gelecek Liverpool, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Vodafone Park'ta karşılaşma için son idmanını yapan İngiliz ekibinin oyuncuları, neşeli bir çalışma gerçekleştirdi. Pas çalışmasıyla antrenmana başlayan futbolcular, kanat organizasyonlarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

Sakatlıkları bulunan Alisson Becker, Nathaniel Clyne ve Dejan Lovren, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Liverpool'un yarınki karşılaşmaya şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor:

Adrian, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, Sadio Mane, Roberto Firmino, Muhammed Salah.

Bu arada, Ampute Genç Milli Futbol Takımı oyuncuları, Liverpool antrenmanını da takip etti. Liverpool oyuncuları, milli oyuncularla yakından ilgilendi. Ampute genç milli takım futbolcuları, özellikle Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah'a büyük ilgi gösterdi ve kendisiyle bol bol fotoğraf çektirdi.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp da genç millilerle sohbet edip formalarını imzaladı.

İngiliz temsilcisinin teknik heyeti ve oyuncularıyla ampute genç milli takım futbolcuları toplu görüntü verdi.

CHELSEA'NİN MUHTEMEL 11'İ

İngiliz ekibi, karşılaşma için son antrenmanını mücadelenin oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi. Teknik direktör Frank Lampard yönetimindeki idmanda Chelsea oyuncuları, koşunun ardından pas çalışması yaptı. İkinci bölümde taktik uygulamalar üzerinde duran Chelsea, yarı sahada oynadığı çift kale maçla idmanı bitirdi.

Hafif sakatlıkları bulunan ve yarınki karşılaşmanın ilk 11'inde yer almaları beklenmeyen N'Golo Kante, Antonio Rudiger ve Willian da çalışmaya katıldı.

İngiliz ekibinde sakatlıkları bulunan Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek ve Reece James, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Chelsea'nin Liverpool mücadelesine Kepa Arrizabalaga, Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Emerson Palmieri, Jorginho, Mateo Kovacic, Christian Pulisic, Ross Barkley, Pedro, Olivier Giroud muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.

Bu arada, Ampute Genç Milli Futbol Takımı oyuncuları da idmanı saha kenarından izledi. Milli oyuncular, antrenman sonunda da Chelsea'nin futbolcularıyla bir araya gelme ve sohbet etme fırsatı buldu. Milliler, İngiliz ekibi oyuncularıyla fotoğraf da çektirdi.

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Geride kalan sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Chelsea, bu akşam Vodafone Park'ta karşılaşacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayınlanacak.

LİVERPOOL CHELSEALİ TARAFTARLAR SÜPER KUPA FİNAL MAÇINI BEKLİYOR

Liverpool ve Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanacak Süper Kupa Final maçı öncesi takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelen taraftarlardan bazıları Beşiktaş'ı gezdi. Maçın oynanacağı stadın önüne gelen taraftarlar hatıra fotoğrafı da çektirirken, takımları lehine sloganlar attı. Polis çevrede geniş önlem alırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Akşam saatlerinden itibaren Vodafone Park'ın önüne gelen taraftarlar burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Ellerinde Liverpool ve Chelsea yazılı atkılarla birlikte stadın önüne gelen taraftarlar Beşiktaş'ın simgesi kartal heykeliyle birlikte de fotoğraf çekildi. Bu arada bir grup Chelsea'li taraftar takımları lehine tezahüratlarda bulundu.

Taraftarların ziyaretleri nedeniyle stat çevresi ile Beşiktaş ilçe merkezinde ise polis, bekçi ve zabıta ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Beşiktaş'ta herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekibi ve bir ambulans aracı da hazır bekletiliyor. Taraftarlar arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI BİLETLERİ KARABORSAYA DÜŞTÜ

İngiliz takımları Chelsea ile Liverpool arasında bu akşam oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi biletler karaborsaya düştü.

Beşiktaş Park'ta oynanacak dev maçın biletleri günler öncesinde satışa çıktı. 3 farklı kategoride 50 ile 150 Euro arasında fiyatla günler öncesinde satışa çıkan biletler kısa sürede tükendi. Ancak yine karaborsacılara gün doğdu.

Maçı fırsata çevirmek isteyenler aldıkları biletleri internet üzerinden oldukça yüksek fiyata satışa çıkardı. Biletler karaborsada bugün 22 bin lirayı bulan fiyatla satılıyor. Stat çevresinde de polis karaborsacılara karşı önlem aldı.

Tribünlerin yüzde 78'i taraftarlara, kalan bölümü ise yerel organizasyon komitesi, UEFA, ulusal futbol federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncı kuruluşlara ayrıldı. Maça Liverpool taraftarlarının daha fazla ilgi gösterdiği kaydediliyor. İngilizlerin yanı sıra bir çok ülkeden de maçı izlemek için taraftarlar geldi.

SÜPER KUPA MAÇINDA 15 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

UEFA Süper Kupa final maçında İstanbul'da 15 bin polis görev yapacak.

Liverpool ile Chelsea'nin bu akşam İstanbul Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa finali maçında 15 bin polis görev yapacak. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maçla ilgili stat ve çevresinde 8 bin 500, il genelinde havalimanı, taraftarların olacağı meydanlar ve kaldıkları otellerin bulunduğu alanlarda 6 bin 500 olmak üzere toplam 15 bin polis görevlendirildi.

LİVERPOOL VE CHELSEA'DEN ENGELLİ ÇOCUKLARA MORAL

UEFA Süper Kupa maçında bu akşam İstanbul'da karşılaşacak Liverpool ile Chelsea, son antremanlarına engelli çocuklarla çıktı.

Liverpool ve Chelsea kulüpleri, sosyal medya hesaplarından futbolcular ile engelli çocukların antrenman yaparken görüntülerini paylaştı.

Liverpool sosyal medya hesabında, teknik direktör Jürgen Klopp ve Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın da dahil olduğu antrenmanla ilgili görüntüler, "UEFA Foundation çocukları ve 'Kırmızılar' arasında güzel anlar." yorumuyla paylaşıldı.

Chelsea'nin sosyal medya hesabında ise görüntülere "İşte her şey bununla alakalı!" yorumu yapıldı.

Liverpool Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağına dair ayrıntıları haberimizde sizlerle paylaştık.