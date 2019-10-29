Liverpool Tottenham'ı iki golle geçti

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool, sahasında Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Lider Liverpool, Anfield Road Stadı'nda ağırladığı Tottenham karşısında 1. dakikada Harry Kane'in attığı golle geriye düştü ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Jordan Henderson ile beraberliği yakalayan Liverpool, 75. dakikada Muhammed Salah'ın penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Liverpool, bu galibiyetle puanını 28'e çıkarırken, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Jurgen Klopp'un öğrencileri, sahalarında üst üste 12. lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

Liverpool Tottenham Maç Özeti

Manchester United, 2 bin gole ulaştı

Deplasmanda Norwich City'yi 3-1 mağlup eden Manchester United, Premier Lig tarihinde 2 bin gole ulaşan ilk takım oldu.

Manchester ekibinin gollerini 21. dakikada Scott McTominay, 30. dakikada Marcus Rashford ve 73. dakikada Anthony Martial atarken, ev sahibi ekibin tek golü 88. dakikada Onel Hernandez'den geldi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Rashford, 44. dakikasında da Martial penaltı atışından yararlanamadı.

Arsenal üstünlüğünü koruyamadı

Arsenal, ilk 10 dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçtiği Crystal Palace karşılaşmasından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Londra ekibinin gollerini 7. dakikada Sokratis ve 9. dakikada David Luiz atarken, konuk ekibin golleri 32. dakikada Luka Milivojevic (penaltı) ve 52. dakikada Jordan Ayew'den geldi.

Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.

Bu arada Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakiplerinden Wolverhampton, deplasmanda Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.