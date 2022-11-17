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Malatya TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İlk Evim "250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde başvurular sona erdi. e-Devlet ve banka başvurularının tamamlanması ile birlikte gözler kura tarihine çevrildi. Sosyal Konut Projesinde ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekildi. Malatya TOKİ kura çekiliş tarihleri açıklandı. TOKİ kura çekilişi Malatya merkezde, Akçadağ, Arapgir, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge ve Yazıhan ilçelerinde yapılacak. Malatya’da yapılacak TOKİ konutu sayısı 2 bin 251 olacak. Peki, Malatya TOKİ kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak, Malatya TOKİ sonuçları asil ve yedek isim listesi nerede yayınlanacak? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Malatya TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Malatya TOKİ Kura Sonuçları

Malatya TOKİ kura sonuçları gündemde yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruda bulunanlar, kura sonuçlarını beklenirken Malatya kura sonuçları asil ve yedek listelerinin nereden sorgulayacaklarını araştırıyor. Peki, Malatya TOKİ kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.

Malatya TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

  • TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde yapıldı. Malatya'da 2 bin 791 konutun kura çekilişleri 26 Kasım Cumartesi günü yapılacak

Malatya TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Malatya kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Malatya TOKİ kura sonuçları asil yedek isim listesi belli oldu mu?

Malatya TOKİ kura sonuçları belli olduğunda asil ve yedek isim listesi ile ilgili detaylar haberimizde yer alacaktır.

Malatya’da TOKİ konutları nereye yapılacak?

TOKİ kura çekilişleri ne zaman?

  1. 17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut
  2. 18 Kasım Cuma: Gaziantep 10 bin 24
  3. 19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut
  4. 21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut
  5. 22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut
  6. 23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek
  7. 24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650
  8. 26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791
  9. 28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut.

TOKİ kura çekimleri ne zaman bitecek?

Yapılan açıklamaya göre 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ kura çekilişi, belirlenen 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında belirlenmiş olacak.

TOKİ 2+1, 3+1 konut taksitleri ne kadar?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

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