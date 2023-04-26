İspanya La Liga 31. haftasında Girona evinde Real Madrid’i konuk etti. Ligde 41 puanla 9. sırada bulunan Girona Real Madrid’i evinde 4-2 farklı skorla mağlup etti. Ev sahibi ekipte Valentin Castellano 4 gol atarak maça damga vurdu. Real Madrid’de goller Vinicius Junior ve Lucaz Vazquez’den geldi. Bu sonuçla Real Madrid liderlik yarışında ağır bir darbe alarak 65 puanda kaldı. Girona - Real Madrid maç özetini izlemek ve İspanya La Liga puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.