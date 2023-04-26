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Manchester City-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Ligi’nde bu akşam nefesler kesilecek. Şampiyonluğun kaderinin çizileceği kapışmada 2 maç eksiğiyle 70 puanla ikinci sıradaki Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City, 75 puanlı lider Arsenal’i ağırlayacak. Manchester City Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

12:27 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Manchester City- Arsenal

Manchester City- Arsenal

İngiltere Premier Lig'in 33. haftası şampiyonluğun kaderini etkileyecek bir mücadeleye sahne olacak. Ligin ilk iki sırasında yer alan ve kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal ile Manchester City, bugün Etihad Stadı'nda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

MANCHESTER CITY ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City Arsenal maçı bugün saat 22:00'da başlayacak.

MANCHESTER CITY ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City Arsenal maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY- ARSENAL MAÇI İLK 11'LER

Manchester City: Ederson; Akanji, Stones, Dias, Laporte; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Partey, Xhaka, Odegaard; Saka, Jesus, Martinelli

Manchester City tam kadro, Arsenal'de 4 eksik

Manchester City, dev maça tam kadro çıkacak. Arsenal'de ise eksikler göze çarpıyor. Sakatlıkları devam eden Elneny, Saliba, Zinchenko ve Tomiyasu kritik maçı kaçıracak isimler.



#Manchester City
#Arsenal
#İngiltere Premier Lig
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