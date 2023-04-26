Manchester City- Arsenal
İngiltere Premier Lig'in 33. haftası şampiyonluğun kaderini etkileyecek bir mücadeleye sahne olacak. Ligin ilk iki sırasında yer alan ve kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal ile Manchester City, bugün Etihad Stadı'nda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.
MANCHESTER CITY ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?
Manchester City Arsenal maçı bugün saat 22:00'da başlayacak.
MANCHESTER CITY ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester City Arsenal maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
MANCHESTER CITY- ARSENAL MAÇI İLK 11'LER
Manchester City: Ederson; Akanji, Stones, Dias, Laporte; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish
Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Partey, Xhaka, Odegaard; Saka, Jesus, Martinelli
Manchester City tam kadro, Arsenal'de 4 eksik
Manchester City, dev maça tam kadro çıkacak. Arsenal'de ise eksikler göze çarpıyor. Sakatlıkları devam eden Elneny, Saliba, Zinchenko ve Tomiyasu kritik maçı kaçıracak isimler.