"Mart ayı kira artış oranı ne kadar olacak 2024? TEFE-TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Konutlarda yüksek kira artışına karşı yürürlüğe giren kira zamlarında yüzde 25 artış sınırı için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Diğer yandan kira artış oranı için gelecek açıklamalarda yakından takip ediliyor. Peki Mart ayı kira artış oranı ne kadar olacak 2024? TEFE-TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25 SINIRI NE ZAMAN BİTİYOR?

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edildi.





2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılmıştı.

KİRA ZAM SINIRI KALKIYOR MU?

Bakan Tunç'un konuyla ilgili ifadeleri şöyle: ''2 yıl önce fahiş kira artışları nedeniyle TBMM kiracıların korunması bakımından, artışların normalin üzerinde olduğu için yıllık kira artışının yüzde 25’in üzerinde olamayacağına ilişkin Borçlar Kanunu’nda geçici madde eklendi. 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla süre sona ermişti. O süre 1 yıl daha uzatıldı.

Uzatılacak mı? Sorusu sorulduğunda. Ben şunu söyledim. Bu tabi TBMM’nin takdirinde olan bir husus. Maliye Bakanımızın enflasyon hedefinin düşürülmesi konusundaki çabaları var. Bir hedef de söz konusu. Hedefin tutturulması durumunda bu tür sınırlamalara gerek kalmayabileceğini söyledik. Dolayısıyla önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulmasıdır.

Pandemi, depremin etkisi ekonomimizi olumuz etkileyen unsurlar, birtakım tedbirler almak gerekiyordu. Hukukta zayıfı koruma ilkesi vardır. Kiracının korunması kiralayan karşısında bu hakkaniyetin bir gereğidir. Meclis böyle bir tedbiri düşündü. Uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin husus o günkü şartlara göre belirlenecek.''

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI, NE KADAR?