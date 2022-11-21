Matrah düzenlemesi araç fiyatlarına nasıl yansıyacak?

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği matrah düzenlemesinin tarihi belli oldu. Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesinin, 1 Aralık tarihinde yürürlüğe gireceği öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.

ÖTV oranlarında değişiklik olacak mı?

Nebati, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı. Bakan Nebati daha önce yaptığı açıklamada da ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenleme yapılacağını açıklamıştı.

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Araba fiyatları kaçtan başlayacak?

Bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah (vergisiz fiyat) düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bazı otomobillerde 50 bin lira ile 100 bin lira arasında düşüş yaşanması bekleniyor.

Yapılacak düzenleme otomobil fiyatlarının ucuzlamasını sağlayacak. Satış etiketlerinin dilimlere göre yaklaşık yüzde 5 ile yüzde 15 arasında düşmesi bekleniyor. Yüzde 80’lik ÖTV diliminden yüzde 70’e düştüğü zaman aracın fiyatı yüzde 5-6 gerileyecek. Yüzde 70’ten yüzde 45’e indiğinde ise yaklaşık yüzde 15’e varan bir indirim söz konusu olacak.

Araba fiyatları kaçtan başlayacak?

Bu gelişme sonrası hangi arabanın ne kadar ucuzlayacağı merak konusu oldu. Matrah düzenlemesiyle birlikte ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek. 1600 cm3'e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL'yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor. Düzenlemeyle birlikte buradaki 120 bin TL'lik tutar 200 bin TL'ye çıkarılırsa bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlardan yüzde 45 ÖTV alınacak. Yüzde 70'lik hesaplamayla bu aracın bugünkü fiyatı 400 bin TL civarında. 200 bin TL üzerinden yüzde 45 ÖTV ve yüzde 18 KDV hesaplandığında aracın fiyatı 342 bin 200 TL oluyor.

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