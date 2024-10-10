Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığı insana geçer mi? Adana'da mavi dil hastalığının tespit edilmesinin ardından aramalar hız kazandı. Bazı bölgelerde karantina uygulandı.

Adana'da bir mahalles "Mavi dil hastalığı" nedeniyle karantina altına alındı

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle karantina altına alındı. Mahalleye karantina boyunca hayvan giriş ve çıkışları yasaklanırken bölgede dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları yapılacak.

MAHALLEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

İmamoğlu İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Yazıtepe Mahallesi yakınında bulunan mahallelere karantina boyunca hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Mahallede dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve gerekli eğitim çalışmaları yapıldı" denildi.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Bluetongue virüs (BTS) olarak da bilinen mavi dil virüsü, geviş getiren büyük ve küçük baş hayvanlarda ortaya çıkabilen viral bir enfeksiyondur. Koyunların en ciddi şekilde etkilenmesine rağmen, keçi, sığır, deve, ceylan ve Afrika antilobu gibi tüm geviş getiren türlerin duyarlı olduğu mavi dil hastalığı, tatarcık sinekleri başta olmak üzere böceklerle bulaşabilmektedir. Sağlıklı görünen sığır ve keçiler yüksek düzeyde virüs taşıyabilir ve daha fazla enfeksiyon kaynağı sağlayabilir. Mavi dil hastalığı, hasta hayvanlara temas etmekten veya bu hayvanların sütünden, yününden insanlara bulaşmaz.

MAVİ DİL HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Etken “Tatarcık” olarak bilinen sokucu sineklerin (Culicoides) hasta hayvandan emerek aldıkları kanda bulunur ve aynı sineğin sağlıklı bir hayvandan kan emmesi sonucu sağlam hayvana geçer. Bu sinekler özellikle yağmurlu yaz günlerinin ardındaki rutubetli gecelerde aktiftirler. Hasta boğaların spermalarıyla da virüs sağlıklı ineklere bulaşabilmektedir ki bulaşmada dikkat edilmesi gereken önemli yollardan biridir. Sığırlar belirgin bir hastalık belirtisi göstermeksizin virüsü kanlarında taşırlar ve hastalığın koyunlara bulaşmasında önemli rol oynarlar. Etken sokucu sineklerin olmadığı zamanlarda dahi sığır kanında 14 hafta aktif olarak kalabilmektedir.

Sokucu sinek tarafından kan emme sırasında etkeni alan hayvanda ilk belirtiler 7 gün sonra görülmeye başlar. Bu süre hayvanın ırkına ve bireysel direncine göre uzayıp kısalabilir. Örneğin merinoslar diğer koyun ırklarına göre çok daha duyarlıdır ve çok daha fazla etkilenir. Kuzular da koyunlardan daha duyarlıdır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aniden 40-42 o C ye varan ateş,

Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,

Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,

Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,

Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,

Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,

Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme,

Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.

Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95 e varabilir.

Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.







