Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. Araç sahiplerinin gözü kuşağı ise akaryakıt fiyatlarında. Petrol fiyatları ile dolar kurundaki ani değişiklikler sonras vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE ZAM VAR MI?

7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerin ardından benzine de 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti. 20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

MOTORİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Benzine gelen zam sonrası araç sahipleri motorine yeni zam olup olmadığını sorguluyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında benzin fiyatı: 32,93 TL

İstanbul Anadolu yakasında motorin fiyatı: 35,43 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakasında benzin fiyatı: 32,98 TL

İstanbul Avrupa yakasında motorin fiyatı: 35,49 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin fiyatı: 33,68 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 36,15 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin fiyatı: 33,78 TL

İzmir'de motorin fiyatı: 36,31 TL



