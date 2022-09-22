Fed faizi artırdı şimdi gözler Merkez Bankası'nda: TCMB eylül 2022 toplantısı faiz kararı bekleniyor

ABD Merkez Bankası (FED) federal fonlama faizini 75 baz puan artışla yüzde 3-3,25 aralığa yükseltti. Böylece FED, üçüncü kez üst üste faizi 75 baz puan artırmış oldu. Banka yetkililerinin gelecek döneme ilişkin projeksiyonları ile ekonomide "yumuşak iniş" beklentilerine gölge düşerken, artan resesyon ihtimaline karşın agresif faiz artırımlarına devam edileceği sinyali küresel çapta risk iştahının azalmasına neden oldu. Fed kararı sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalarak 3.109 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 2.332 puan oldu.
- Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 azalışla 27.154 puandan kapanırken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 kayıpla 58.889 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 düşüşle 18.069 puanda seyrediyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Merkez Bankası faizi indirdi mi, yükseltti mi?
Merkez Bankası tarafından belirli tarihlerde düzenlenen faiz toplantısıyla birlikte kararlar açıklanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Ağustos ayında düzenlenen toplantıda politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13,00 seviyesine çekmişti. Peki, Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası (TCMB) eylül faiz kararı ne zaman?
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararı toplantısı tarihi belli oldu. Buna göre; TCMB faiz toplantısı bugün (22 Eylül Perşembe) saat 14.00'te yapılacak.
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olur, beklentiler ne yönde?
AA Finans'ın bugün gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
- Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin 19'u faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim bekliyor.
- Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'ten yüzde 13'e çekilmişti.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 13 oldu.