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Merkez Bankası Başkanlığına Fatih Karahan atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Merkez Bankası Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. Atama kararının ardından Fatih Karahan'ın hayatına ilişkin ayrıntılar merak kazandı. Fatih Karahan kimdir? Fatih Karahan kaç yaşında, nerelir? İşte Fatih Karahan'ın biyografisi...

11:13 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fatih Karahan
Fatih Karahan

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevinden affını istemesi sonrası Merkez Bankası yeni başkanın kim olacağı merak ediliyordu. Merkez Bankası Başkanlığı'na Fatih Karahan atandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih Karahan Kimdir?

1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.

Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmış olan Fatih Karahan, Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından 3 Şubat 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Merkez Bankası yeni başkanı olarak atandı.



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