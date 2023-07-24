LGS Mesleki ve Teknik Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları bilgisi, 2023 lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından mercek altına alındı. Lise sonuçlarının sonuc.meb.gov.tr'de erişime açılmasıyla öğrenciler hangi liselere gideceğini görüntüleyebiliyor. Sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. Depremzede öğrenciler için açılan kontenjanlara başvuranların tümünün yerleştirmesi yapıldı. LGS yerleştirme sonuçları sonrasında da kayıt işlemleri başlayacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler. Peki LGS Anadolu Liseleri boş kontenjanlar açıklandı mı?