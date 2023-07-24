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LGS Mesleki ve Teknik Lise boş kontenjanları 2023

LGS Mesleki ve Teknik Lisesi boş kontenjanlar, 2023 lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla araştırılıyor. Lise tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri bilgisi ile yeniden tercih yapacaklar. 2. tercih süreci öncesinde gözler "LGS Mesleki ve Teknik Lisesi Liseleri boş kontenjan açıklandı mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 MEB LGS Mesleki ve Teknik Lisesi boş kontenjanlar hakkında merak edilenler...

16:36 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Lise kontenjanlar

Lise kontenjanlar

LGS Mesleki ve Teknik Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları bilgisi, 2023 lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından mercek altına alındı. Lise sonuçlarının sonuc.meb.gov.tr'de erişime açılmasıyla öğrenciler hangi liselere gideceğini görüntüleyebiliyor. Sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. Depremzede öğrenciler için açılan kontenjanlara başvuranların tümünün yerleştirmesi yapıldı. LGS yerleştirme sonuçları sonrasında da kayıt işlemleri başlayacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler. Peki LGS Anadolu Liseleri boş kontenjanlar açıklandı mı?

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisi henüz paylaşılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde LGS boş kontenjanları ve taban puanlarını açıklaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi duyuru geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2023 LGS MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ KONTENJANLARI

Bu yıl Türkiye genelinde 2.492 lise, merkezi sınav puanlarına dayanarak öğrenci kabul edecek.

LGS ile öğrenci alan okullara toplamda 206.414 öğrenci yerleştirilecek.

MEB'den yapıla açıklamaya göre; bu yerleştirmelerin dağılımı şu şekilde:

FEN LİSESİ: 40 bin 470 öğrenci

ANADOLU LİSESİ: 71 bin 022 öğrenci

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ: 10 bin 740 öğrenci

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: 42 bin 356 öğrenci

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 41 bin 826 öğrenci

LGS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS tercih sonuçlarına göre boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisi okullara yerleştirmelerin ardından MEB tarafından açıklanacak.



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