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Metin Gürcan tutuklandı mı? Metin Gürcan kimdir?

Siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan bir süredir gündemde. Metin Gürcan'ın son olarak göz altına alınmasının ardından "Metin Gürcan tutuklandı mı?" sorusu merak kazanmıştı. Peki, Metin Gürcan kimdir? Metin Gürcan tutuklandı mı? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Metin Gürcan tutuklandı mı? Metin Gürcan kimdir?
metin gürcan

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Metin Gürcan'ın göz altına alınmasının arıdndan son durumu merak ediliyor.

METİN GÜRCAN TUTUKLANDI MI?

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, "siyasi ve askeri casusluk" suçundan geçtiğimiz hafta gözaltına alındı.

İstanbul’daki ikametinde gözaltına alınan Metin Gürcan, buradaki işlemlerinin ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı.

Emniyetteki ifadesinde askeri geçmişini anlatan Gürcan, 2017 yılından itibaren talep eden kişi ve kurumlara çeşitli ülkelere ilişkin danışmanlık hizmeti verdiğini belirtti.

Verdiği danışmanlık hizmeti kapsamındaki bilgilerin herkesin erişimine açık olduğunu ifade eden Gürcan, casusluk faaliyeti yürütmediğini ve gizli belgelerin paylaşımını yapmadığını öne sürdü.

Ankara’daki diplomatlarla da düzenli olarak görüştüğünü söyleyen Gürcan, kendilerine analizler sunduğunu ve karşılığında para aldığını belirtti.

Emniyetteki ifadesinin ardından Gürcan, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Gürcan, 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

METİN GÜRCAN KİMDİR?

Metin Gürcan, 1998-2014 yılları arası TSK’nın değişik birimlerinde çalıştı. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan’da görev yaptı. Özel Kuvvetler bünyesinde yetişen Gürcan, 2008-2010 arası ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü’nde ‘Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi’ adlı teziyle Güvenlik Çalışmaları alanında master derecesi aldı. Ocak 2015'te kendi isteğiyle emekli oldu. Şu anda Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde TSK’nın kurumsal dönüşüm kapasite ve isteği konusunda doktora tezini yazan Gürcan'ın Turkish Studies, Small Wars Journal, Dynamics of Asymmetric Conflict, Perceptions gibi uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde çatışmanın değişen doğası, terörizm, ayaklanma ve ayaklanmaya karşı koyma, sivil asker ilişkileri, dış politika ve askeri strateji konularında yayımlanan pek çok akademik makalesi bulunuyor.

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