|
Özgün

Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A 7. haftasında Milan evinde Lazio’yu konuk ediyor. San Siro’da oynanan karşılaşmayı Davide Massa yönetecek. İki takımın son 10 karşılaşmasında Milan’ın 6, Lazio’nun ise 4 galibiyeti bulunuyor. Ligde son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan Lazio zorlu deplasmandan 3 puan alarak bir çıkış yakalamak istiyor. 15 puanla 2. sırada bulunan Milan ise zirve yarışında yara almak istemiyor. Peki, Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu, muhtemel 11’leri ve canlı skor ekranı.

14:34 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Milan İtalya Serie A 7. hafyasında evinde Lazio ile karşılaşıyor. Geçen hafta Lazio, Torino ile karşılaşmış ve 3 maç sonra galibiyet hasretine son vererek 2-0’lık skorla sahadan üstün ayrılmıştı. Milan ise ligde oynadığı 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Peki, Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.

MİLAN - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İtalya Serie A 7. hafta Milan - Lazio maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ve
S SPORT 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.

MİLAN - LAZİO MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

MİLAN

57 Marco Sportiello

19 Theo Hernandez

23 Fikayo Tomori

28 Malick Thiaw

42 Alessandro Florenzi

7 Yacine Adli

8 Ruben Loftus-Cheek

11 Christian Pulisic

14 Tijjani Reijnders

21 Samuel Chukwueze

17 Noah Okafor

LAZİO

94 Ivan Provedel

13 Alessio Romagnoli

15 Nicolo Casale

5 Matias Vecino

7 Felipe Anderson

10 Luis Alberto

20 Mattia Zaccagni

29 Manuel Lazzari

65 Nicolo Rovella

77 Adam Marusic

17 Ciro Immobile

MİLAN - LAZİO CANLI SKOR

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU

İTALYA SERİE A 7. HAFTA FİKSTÜRÜ

İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI




#Milan
#Lazio
#İtalya Serie A
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?