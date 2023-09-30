Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Milan İtalya Serie A 7. hafyasında evinde Lazio ile karşılaşıyor. Geçen hafta Lazio, Torino ile karşılaşmış ve 3 maç sonra galibiyet hasretine son vererek 2-0’lık skorla sahadan üstün ayrılmıştı. Milan ise ligde oynadığı 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Peki, Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.
MİLAN - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
MİLAN - LAZİO MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MİLAN
57 Marco Sportiello
19 Theo Hernandez
23 Fikayo Tomori
28 Malick Thiaw
42 Alessandro Florenzi
7 Yacine Adli
8 Ruben Loftus-Cheek
11 Christian Pulisic
14 Tijjani Reijnders
21 Samuel Chukwueze
17 Noah Okafor
LAZİO
94 Ivan Provedel
13 Alessio Romagnoli
15 Nicolo Casale
5 Matias Vecino
7 Felipe Anderson
10 Luis Alberto
20 Mattia Zaccagni
29 Manuel Lazzari
65 Nicolo Rovella
77 Adam Marusic
17 Ciro Immobile