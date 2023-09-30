Milan İtalya Serie A 7. hafyasında evinde Lazio ile karşılaşıyor. Geçen hafta Lazio, Torino ile karşılaşmış ve 3 maç sonra galibiyet hasretine son vererek 2-0’lık skorla sahadan üstün ayrılmıştı. Milan ise ligde oynadığı 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Peki, Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.