2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları başladı!

MSÜ başvurularına yönelik sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. 27 Ocak 2021 tarihinde başlayan başvurular için ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz bekleniyor. Adaylar başvurularını kılavuza göre yapacak olup elektronik ortamda işlemlerini tamamlayacaklar. TSK'da personel olma hayali kuran gençleri yakından ilgilendiren MSÜ başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? MSÜ başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?



MSÜ BAŞVURULARI 2021 BAŞLADI!

MSÜ başvuruları 27 Ocak tarihinde başlayacak ve 23 Şubat'ta sona erecek. Geç başvuru günü ise 3 Mart olarak açıklandı. Sonuçlar 29 Nisan'da erişime açılacak.

MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ başvuru kılavuzu 27 Ocak 2021 tarihinde yayımlandı. MSÜ başvuru kılavuzunun yayınlanması ile birlikte MSÜ başvuru ücreti sorgulamaları da başladı.

Konu ile ilgili detaylar ise şu şekilde;





MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI!

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ 2021 yılında 4 Nisan tarihinde merkezi olarak uygulanacak.

BAŞVURULAR OCAK AYINDA BAŞLIYOR

MSÜ başvuruları 27 Ocak tarihinde başlayacak ve 23 Şubat'ta sona erecek. Geç başvuru günü ise 3 Mart olarak açıklandı. Sonuçlar 29 Nisan'da erişime açılacak.

Adaylar başvurularını ÖSYM tarafından yayınlanacak olan kılavuza göre yapacaklar. Geçtiğimiz yıl sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebildiler.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.



