Milli Takım Kaptanı Kim Olacak? Burak Yılmaz'ın Yerine Geçecek İsim!

Portekiz maçında penaltıyı kaçıran A Mili Takım kaptanı Burak Yılmaz, ''Kesin kararım. Milli Takım'ı bırakıyorum. Yeni jenerasyon, yeni yapılanma. Penaltıyla alakası yok.'' dedi. Burak Yılmaz'ın milli takım kaptanlığını bırakması ile yeni milli takım kaptanının kim olacağı sorgulanmaya başlandı.

BURAK YILMAZ KAPTANLIK GÖREVİNE SON VERDİ!

Maç sonrası büyük keder yaşayan Burak Yılmaz, gözyaşlarına hakim olamadı. 36 yaşındaki futbolcu maçın arkasından yapmış olduğu açıklamada A Milli Takım’la alakalı almış olduğu sonucu da duyurdu.

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Tecrübeli futbolcu, Türkiye'nin, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından basın toplantısına katıldı.

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Çok üzgün olduğu görülen Burak, maçtan sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Arkadaşlarım, hocamız bana çok destek oldular. Bana sarıldılar, ben de duygu patlaması yaşadım. Çok üzüldüğüm için onlar da sarıldı. ‘Bizi buraya kadar sen getirdin’, dediler kesinlikle öyle bir şey yok ama ‘Sen bu takımın kaptanısın ezilmedik’ dediler. Benim yanımda oldular, hala benim yanımdalar, bazı arkadaşlarım da burada. Allah razı olsun ben onların üzerinde iyi etki oluşturduğumu düşünüyorum. Futbolda bu tabire inanmıyorum, abilik, ben onlara kaptanlık yapmadım, abilik de yapmadım, sıradan bir takım arkadaşıydım. Bana hiç saygısızlık yapmadılar. Ben de onların kalplerini kırdıysam haklarını helal etsinler. Bu vesileyle bunu da buradan çok uzatmadan söyleyeyim, bugün benim son maçımdı. Bugün milli takım kariyerime son noktayı koyuyorum. Çünkü bir bayrak değişimi gerekiyor. Bakıyorum, Enes, Umut, Serdar Dursun, Halil, Cenk, Kenan Karaman... Biz bu işi nasıl biz devraldıysak, ben de onlara bu formayı bırakıp dışarıdan destek vermek istiyorum. Üzüntülü bir maçtan sonra bırakmak istemezdim ama böylesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Herkesten tekrar özür diliyorum. Bu formayı şeref ve namusla taşıdığımı düşünüyorum. Bütün hocalarıma teşekkür ederim. Dediğim gibi benden bu kadar."

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ÖZGÜN Portekiz Maçı Goller: Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltıyı izle!

BURAK YILMAZ'DAN SONRA MİLLİ TAKIM KAPTANI KİM OLACAK?

Kaptan Burak Yılmaz'ın bu vedasının ardından yerine kimin geleceği merak konusu oldu. Böylelikle gözler A Milli Futbol Takımı'nın 2. kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na çevrildi.

İşte Yılmaz'ın gerine gelebilecek muhtemel isimler…

Hakan Çalhanoğlu Cengiz Ünder Enes Ünal Efecan Karaca Abdülkadir Ömür Muhammed Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu Halil Akbunar Kenan Karaman