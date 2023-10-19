İsrail'in Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrası 3 günlük milli yas nedeniyle Türkiye'de birçok etkinlik iptal edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları'nda oyunların milli yas sürecinde durdurulduğunu duyururken, bir açıklama da İBB'den geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İBB-Kültür ve Kültür AŞ imzalı açıklamada, konserler için alınan karar belli oldu. Peki, konserler iptal mi oldu? İstanbul'da konserler kaç gün iptal edildi?

Milli yas ilan edilince ne olur?

Milli yasta o milletin tüm mensupları yas ilan etmiş sayılıp eğlence programları, etkinlikler ve spor müsabakalarına milli yas süresince ara verilir. Ancak milli yas günleri resmi tatil sayılmaz ve milli yas ilan edilen günlerde işe gidilmeye devam edilir.

Milli yas nedeniyle hangi etkinlikler iptal edildi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İBB-Kültür ve Kültür AŞ imzalı açıklamada, "Gazze'de birçok sivilin ölümüne sebep olan insanlık dışı saldırılar nedeniyle 18-19-20 Ekim tarihlerinde İBB Kültür mekanlarımızda düzenleyeceğimiz konserlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Enka Sanat'ta bugün "Cumhuriyet Turnesi: Ayşedeniz" ve 20 Ekim'de düzenlenecek Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke konseri de ileri bir tarihe ertelendi.

Tiyatrolar da iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından planlanan etkinlikler durduruldu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastanede bulunan sivillere yönelik düzenlediği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilecek 3 günlük Ulusal Yas süresince, Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzce planlanan etkinliklerimiz durdurulmuştur" denildi.







