Milyoner sorusu: Hangi ülkenin resmi adında 'Krallığı' ifadesi geçmez? Umman, İsveç, Danimarka, Kamboçya

Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasının 1183. yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Yarışmanın bir kısmında sorulan sorunun yanıtı ise izleyici tarafından merak edildi. İşte 200 bin TL değerindeki "Hangi ülkenin resmi adında 'Krallığı' ifadesi geçmez?" sorunun doğru yanıtı.
Soru: Hangi ülkenin resmi adında 'Krallığı' ifadesi geçmez?
Cevap: A: Umman
A: Umman
B: İsveç
C: Danimarka
D: Kamboçya
İsveç’in resmi adı **“İsveç Krallığı”**dır (Kingdom of Sweden).
Danimarka’nın resmi adı **“Danimarka Krallığı”**dır (Kingdom of Denmark).
Kamboçya’nın resmi adı **“Kamboçya Krallığı”**dır (Kingdom of Cambodia).
Umman’ın resmi adı ise **“Umman Sultanlığı”**dır (Sultanate of Oman), yani “Krallığı” ifadesi geçmez.