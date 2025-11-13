Milyoner yeni bölüm ne zaman? 13 Kasım’da yeni bölüm neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yayın bilgileri

Kim Milyoner Olmak İster’in 13 Kasım’daki yayın akışı şaşırttı! Yarışmanın Perşembe akşamı yeni bölümünün olup olmadığı gündem oldu. Milyoner bu akşam var mı, yok mu? Ayrıntılar izleyiciyi merakta bıraktı.





Milyoner 13 Kasım’da yeni bölüm neden yok?

Edinilen bilgilere göre Kim Milyoner Olmak İster, 13 Kasım 2025 Perşembe akşamı özel bölümüyle ekrana gelecek. Yarışmanın bu hafta standart yayın akışının dışında özel bir formatla izleyici karşısına çıkacağı belirtiliyor. Programın yeni bölümleri ise her zamanki düzeninde Pazar akşamları saat 20.00’de ATV’de yayınlanmaya devam edecek.





Milyoner ne zaman başladı?

Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, 2 Ağustos 2011’de Kenan Işık’ın sunumuyla ATV’de yayın hayatına başladı.

Yıllar içinde yarışmanın sunuculuğunu sırasıyla:

Kenan Işık (2011–2014)

Selçuk Yöntem (2014)

Murat Yıldırım (2017–2019)

Kenan İmirzalıoğlu (2019–2024) üstlendi. Günümüzde ise programı Oktay Kaynarca sunuyor.





Milyoner hangi günler yayınlanıyor?

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümleri her Pazar saat 20.00’de ATV ekranlarında yer alıyor. Perşembe günleri ise zaman zaman tekrar ya da özel bölümler yayınlanabiliyor.



