2026 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? İşte beklenen tarihler

23:5628/10/2025, Salı
2026 ÖSYM sınav takvimi için geri sayım başladı
Milyonlarca aday, YKS, KPSS, DGS, MSÜ ve YDS gibi sınavlara hazırlık sürecini planlamak için ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyor. Üniversiteye girmek, kamuya atanmak ya da askeri okul hayalini gerçekleştirmek isteyen adayların ortak sorusu aynı: ÖSYM 2026 sınav takvimi açıklandı mı? Başvuru, sınav ve sonuç tarihlerini kapsayan yeni takvimle birlikte sınav maratonu resmen başlayacak. Peki ÖSYM yeni sınav takvimini ne zaman duyuracak, adayları hangi tarihler bekliyor? İşte ÖSYM cephesinden beklenen açıklamaya dair tüm detaylar…

Milyonlarca adayın gözü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) gelecek açıklamada. Üniversiteye, kamuya veya askeri okullara girmek isteyen adaylar, 2026 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. YKS, KPSS, MSÜ, DGS ve YDS gibi yılın en önemli sınavlarını kapsayan 2026 ÖSYM sınav takvimi henüz yayımlanmadı. Peki, takvim ne zaman açıklanacak?


2026 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı?

ÖSYM, her yıl düzenli olarak yayımladığı sınav takvimiyle birlikte adaylara başvuru, sınav ve sonuç tarihlerini duyuruyor. 2025 yılı takvimi, geçtiğimiz yıl 13 Kasım 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde 2026 ÖSYM sınav takviminin Kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor. Resmî duyuru geldiğinde, takvim detayları osym.gov.tr adresinde yayımlanacak ve sınavlara ilişkin tüm tarih aralıkları netlik kazanacak.


Adayların gözleri YKS, KPSS ve MSÜ tarihlerinde

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), her yıl haziran ayının ortasında yapılıyor. Bu doğrultuda 2026 TYT sınavının 20 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT oturumlarının ise 21 Haziran Pazar günü yapılması bekleniyor.


Kamu personeli olmak isteyenlerin girdiği KPSS sınavları ise her yıl temmuz–eylül döneminde düzenleniyor. 2026 KPSS Lisans oturumunun temmuz sonu, Önlisans ve Ortaöğretim oturumlarının ise sonbaharda yapılması öngörülüyor.


Askeri öğrenci adaylarının katıldığı MSÜ sınavının da geleneksel olarak mart ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.


Takvimin açıklanmasıyla başvuru süreci başlayacak

2026 yılı sınav takvimi açıklandığında, başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuç açıklama tarihleri tek bir tabloda yer alacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirebilecek. Her yıl olduğu gibi, sınav ücretleri, geç başvuru günleri ve sonuç tarihleri de aynı duyuru kapsamında paylaşılacak. ÖSYM tarafından yapılacak açıklama geldiğinde tüm detaylar kamuoyuna duyurulacak.


Kasım ayı iple çekiliyor

Henüz resmi takvim açıklanmadı ancak ÖSYM’nin geleneksel duyuru takvimi göz önünde bulundurulduğunda, 2026 sınav takviminin Kasım ayının ikinci haftasında yayımlanması bekleniyor. Adaylar, resmi açıklamayı beklerken önceki yılların tarihlerini referans alarak hazırlıklarını planlayabilirler. Gelişmeleri anlık takip etmek için osym.gov.tr adresini ve ÖSYM’nin sosyal medya hesaplarını kontrol etmekte fayda var.

